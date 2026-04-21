Un nuevo hecho de violencia sacudió el sur de Bogotá. En la localidad de Rafael Uribe Uribe, una pareja fue asesinada en la noche del pasado domingo en el barrio Molinos II, en un ataque armado que hoy es materia de investigación por parte de las autoridades.

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Las víctimas fueron identificadas como Jorge Daniel Morón, de 27 años, y Astrid Yesith Suárez, quienes, según información conocida por el medio ‘Gatonoticias’, se encontraban frente a la vivienda del joven, ubicada en la calle 48 R sur con carrera 1G, cuando fueron atacados.

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De acuerdo con versiones preliminares, Morón habría citado a su pareja al lugar para conversar. Hacia las 11:30 de la noche, Astrid llegó al barrio y fue recibida por el joven frente a la vivienda. Ambos permanecieron algunos minutos dialogando, sin imaginar lo que ocurriría después.

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Según los reportes, un hombre que se encontraba oculto en la zona se acercó y, aprovechando la oscuridad, abrió fuego contra la pareja con un arma de fuego. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar.

Jorge Daniel Morón falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas. Por su parte, Astrid Yesith Suárez fue trasladada a un centro asistencial, donde murió minutos después pese a los esfuerzos médicos.

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Información preliminar indica que una de las víctimas habría salido recientemente de prisión, un dato que ahora hace parte de las líneas de investigación para esclarecer los móviles del crimen.

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Las autoridades adelantan operativos y recolección de pruebas en la zona para dar con el responsable de este doble homicidio que ha causado temor entre los habitantes del sector.

La comunidad de Molinos II pide mayor presencia de las autoridades y acciones contundentes frente a la inseguridad que afecta a esta zona de la capital.

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