Nuevos detalles siguen saliendo a la luz sobre el ataque ocurrido durante la grabación de la serie “Sin senos sí hay paraíso” en Bogotá, esta vez a partir del testimonio de un vecino del agresor, quien aseguró que el hombre tenía comportamientos extraños y había protagonizado episodios de amenazas antes del hecho.

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(Vea también: Juez tomó decisión sobre trabajadores de ‘Sin senos sí hay paraíso’ que atacaron a asesino)

Según relató el testigo en entrevista con El Tiempo, el atacante lo confrontó días antes del crimen y lo acusó de estarle haciendo “brujería”, en medio de un episodio que evidenciaba su alteración mental.

El testigo indicó que la situación lo dejó sorprendido, pues el hombre mostraba una actitud paranoica y agresiva, lo que incluso habría motivado denuncias previas por amenazas.

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“Josué se me acerca y me intenta agredir. En su rostro se veía que no estaba en sus 5 sentidos y era conocido en el sector que él tenía problemas psiquiátricos y temas de consumo de drogas. Me decía que yo le estaba haciendo brujería”, indicó el testigo al citado medio.

Antecedentes de psiquiátrico agresor en grabación de ‘Sin senos sí hay paraíso’

La investigación reveló que el señalado atacante había estado internado en un centro psiquiátrico y contaba con antecedentes relacionados con su salud mental, lo que coincide con otras versiones entregadas por las autoridades.

Estos elementos refuerzan la hipótesis de que el ataque no respondió a un intento de robo ni a un hecho premeditado, sino a un episodio asociado a trastornos psicológicos.

El hecho se registró durante una jornada de grabación en el centro de Bogotá, cuando el hombre irrumpió en el lugar y atacó con arma cortopunzante a varios integrantes del equipo de producción, dejando dos personas muertas y un herido.

En medio del caos, varios presentes reaccionaron y lo redujeron, provocando también su muerte, lo que desató un proceso judicial paralelo contra algunos de los involucrados.

Las autoridades continúan recopilando pruebas, entre ellas testimonios y registros en video, para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades en este caso que conmocionó al país.