Varias localidades de Bogotá han registrado lluvias en las tardes de febrero, especialmente después de las 3:00 p. m. Las precipitaciones han causado dificultades en la movilidad y largos trancones para quienes regresan a sus hogares luego de la jornada laboral o académica.

De acuerdo con el pronóstico nacional N.° 043 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el panorama para el fin de semana del 14 y 15 de febrero contempla presencia de lluvias en distintos momentos del día.

Sábado 14 de febrero:

En horas de la mañana, desde las 7:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. (aproximadamente), habrá sectores del occidente y oriente con precipitaciones de baja intensidad, es decir, lluvias muy débiles con gotas finas .

. En la tarde y la noche, desde las 2:30 p. m., habrá zonas bastante amplias con precipitaciones de baja intensidad, pero hacia el norte la fuerza de la lluvia podría aumentar.

Domingo 15 de febrero:

En horas de la mañana, desde las 7:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. (aproximadamente), habrá precipitaciones de baja intensidad, es decir, lluvias muy débiles con gotas finas .

. En la tarde y la noche, desde las 2:30 p. m. habrá zonas bastante amplias con precipitaciones de baja intensidad, pero a partir de las 7:00 p. m. podría no llover.

El reporte se conoce en medio de la confirmación de un tercer periodo de frío en el país, que mantiene alertas activas en distintas regiones, especialmente en zonas que han registrado afectaciones por inundaciones en semanas recientes.

¿Por qué está lloviendo tanto en Bogotá?

Las lluvias persistentes que se han registrado en Bogotá durante las últimas semanas responden a una combinación de factores climáticos, según el más reciente análisis del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

De acuerdo con la entidad, uno de los principales elementos que explica este comportamiento es la permanencia de condiciones asociadas al fenómeno de La Niña a escala global. Aunque en Colombia no se ha declarado oficialmente un evento pleno de La Niña, sí se mantienen condiciones tipo La Niña en el océano Pacífico ecuatorial.

Estas condiciones se evidencian en temperaturas superficiales del mar por debajo de los promedios climatológicos, especialmente en las zonas central y oriental del Pacífico. Este enfriamiento favorece cambios en los patrones de circulación atmosférica, lo que incrementa la formación de nubosidad y las precipitaciones en distintas regiones del país, incluida la capital.

¿Cómo conocer el clima de Bogotá en tiempo real?

Para quienes necesitan planear sus desplazamientos o anticiparse a las lluvias, existe una herramienta oficial que permite consultar el estado del tiempo en tiempo real en la capital del país. Se trata del Sistema de Alerta Bogotá, una plataforma digital que ofrece información actualizada sobre las condiciones meteorológicas en la ciudad. A través de su mapa interactivo de lluvias, los usuarios pueden verificar en qué zonas está lloviendo, cuál es la intensidad de las precipitaciones y si se presentan condiciones de riesgo. La herramienta también facilita el seguimiento de alertas asociadas a fenómenos climáticos que puedan afectar la movilidad o la seguridad. De esta manera, el Sistema de Alerta Bogotá se convierte en un recurso clave para consultar el clima en tiempo real y tomar decisiones informadas antes de salir de casa.

