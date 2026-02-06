Las lluvias de estos días no cesan y este 6 de febrero estuvieron acompañadas de una fuerte granizada que tiñó de blanco la ciudad en el costado norte. Videos que han sido difundidos en redes sociales, muestran cómo el clima sigue sin dar tregua en la capital y por el contrario, los fríos se intensifican.

Techos y calles de edificios e instituciones educativas, quedaron completamente cubiertos de una capa blanca. De acuerdo con el Idiger, las lluvias más intensas se registraron en las localidades de Suba, Kennedy, Usme, Antonio Nariño, Teusaquillo, Usaquén, La Candelaria y Chapinero.

(Vea también: Frente frío pone en máxima alerta al Caribe: Ideam advierte lluvias intensas y riesgo de emergencias)

Muy fuerte granizada esta tarde en el norte de Bogotá. pic.twitter.com/Qh0zXAWNfi — Ricardo Ospina (@ricarospina) February 6, 2026

¿Seguirá lloviendo en Bogotá?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) alertó que en los próximos días de febrero seguirán las lluvias fuertes, con posibilidad de tormentas eléctricas. A su vez, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) informó que actualmente se presentan precipitaciones intensas en localidades como Suba, Kennedy, Usme, Antonio Nariño, Teusaquillo, Usaquén, La Candelaria y Chapinero.

¿Por qué está lloviendo tanto?

El Ideam explicó que este comportamiento se debe, en primer lugar, a la variabilidad climática, que ha incrementado la nubosidad en varias regiones del país y ha dado paso a tormentas eléctricas y lluvias de moderadas a fuertes. Además, durante enero influyó la fase convectiva de la Onda Madden-Julian, un fenómeno atmosférico que favoreció el aumento de las precipitaciones.

Lluvias no dan tregua en Urabá, Bajo Cauca y suroeste de Antioquia

El panorama climático no es alentador en el resto del país. En Antioquia, pr ejemplo, debido a las múltiples emergencias provocadas por las lluvias en 13 municipios de distintas subregiones, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia aprobó declarar la calamidad pública en Urabá, Bajo Cauca y Suroeste, tras un consejo extraordinario realizado en la mañana de este viernes 6 de febrero para agilizar la atención de la crisis.

Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Murindó, Vigía del Fuerte, El Bagre, Zaragoza y Urrao son los municipios más afectados por la emergencia.

