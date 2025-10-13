El clima en Bogotá está cada vez más loco (e impresionante), lo que preocupa cada vez más a los ambientalistas y demuestra el fenómeno del cambio climático.

Y es que en la capital se vivieron dos climas al mismo tiempo. Al mediodía, en el suroccidente de la capital, en Kennedy, cayó un aguacero fuertísimo que se alcanzó a volver granizó por algunos minutos.

Eso quedó registrado en los videos compartidos en redes sociales por varias personas, quienes se mostraron impresionadas porque desde hace casi 3 años que no caía granizo en esa parte de Bogotá, que es una de las localidades en la que menos llueve.

Estas son algunas de las impresionantes imágenes que compartieron en redes sociales:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

Posteriormente, la lluvia se movió hacia localidad de Usme, también en el sur de la ciudad. Así lo registraron en redes sociales:

En Bogota vientos fuertizimos y despues aguacero torrencial como se llamara ese fenomeno #Bogota #Usme pic.twitter.com/sLcCkgR1JD — BRIAN (@BRAYANCDLMCADC) October 13, 2025

Lo curioso es que mientras que en el sur las personas le huían a la lluvia, en el norte de la capital el sol era impresionante. Aunque en el cielo sí se marcaban algunas nubes, el clima era principalmente soleado.

Durante este fin de semana, también, en toda la ciudad, se vivió una impresionante lluvia que hizo la tarde como de Halloween.

