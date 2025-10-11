La capital colombiana amaneció bajo un manto de nubes grises este sábado, y las precipitaciones no tardaron en hacer acto de presencia. Con un pronóstico que anticipaba un 90 % de probabilidad de lluvia, las fuertes lluvias colapsaron las principales arterias viales, complicando el éxodo vehicular por el puente festivo.

En la tarde de este 11 de octubre, las lluvias sectorizadas –con mayor intensidad en el occidente y norte de la ciudad– han causado encharcamientos.

Según el Sistema de Alerta Bogotá (SAB) del IDIGER, a las 4:00 p.m. las precipitaciones afectaban directamente a Usme, Puente Aranda y Santa Fe, extendiéndose rápidamente a Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Chapinero y Engativá.

Este es el impresionante aguacero que baña la tarde de este sábado en #Bogotá. Fuertes vientos, lluvia y truenos por el norte de la capital. pic.twitter.com/1SPN8Iidxg — ElRolloPúblico (@RolloPublico) October 11, 2025

Para las 5:00 p.m., los reportes de @BogotaTransito indicaban caos en la avenida calle 80 con carrera 24 y con avenida Ciudad de Cali, sentidos oriente-occidente, donde el agua acumulada alcanzaba varios centímetros de profundidad.

Idiger mantiene vigilancia en quebradas y zonas vulnerables, recordando que la temporada de lluvias en Bogotá –de septiembre a diciembre– ya acumula un promedio de 8 a 15 días de precipitaciones mensuales.

[05:00 p.m.] #AEstaHora | Debido a las fuertes lluvias se presenta afectación por encharcamiento en la Av. calle 80 con Av. Ciudad de Cali, sentido Oriente – Occidente. ⚠️Conduce con precaución en la localidad de Engativá⚠️ pic.twitter.com/HJjPfeSsBu — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 11, 2025

[03:25 p.m.] #AEstaHora | Debido a las fuertes lluvias se se presenta afectación por encharcamiento en la Av. calle 80 con Av. carrera 24, sentido Oriente – Occidente. ⚠️Conduce con precaución⚠️ pic.twitter.com/0PqCStuoZJ — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 11, 2025

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) había advertido en su boletín del viernes que el 11 de octubre sería un día de “lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente en el sur y occidente”, con temperaturas oscilando entre 9°C y 19°C.

