La Universidad Nacional de Colombia ordenó el desalojo total del campus de la sede Bogotá y la suspensión temporal de todas las actividades presenciales, luego de que circulara en redes sociales un mensaje que contenía una amenaza específica contra la seguridad de la institución.

La decisión fue anunciada por la rectoría y la vicerrectoría de sede Bogotá a través de un comunicado conjunto en el que explican que la medida busca proteger la integridad de la comunidad universitaria.

“Una vez conocido el hecho y buscando la protección de la comunidad, las directivas de la Universidad pusieron de forma inmediata en conocimiento la situación ante las autoridades locales y nacionales”, indicó la institución, que notificó a la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y la Defensoría del Pueblo.

RECTORÍA

VICERRECTORÍA DE LA SEDE BOGOTÁ

COMUNICADO CONJUNTO N. 05 10 de octubre de 2025 A la comunidad universitaria y a la opinión pública La Rectoría y la Vicerrectoría de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia informan que en diferentes redes sociales ha… pic.twitter.com/wApVpr58y5 — Diego A. Torres G. (@DiegoTorres_Fis) October 10, 2025

Como medida preventiva, el Comité Permanente de Riesgos y Emergencias (CPRAE) activó su protocolo de gestión de crisis, lo que llevó a la evacuación del campus y a la suspensión de toda actividad académica o administrativa hasta nuevo aviso.

La universidad precisó que, antes del incidente, estaba previsto el desarrollo de un acto cultural de cierre de un evento estudiantil sobre la financiación de la educación superior en Colombia. Sin embargo, el desalojo fue comunicado a los organizadores del evento, que quedó cancelado por motivos de seguridad.

“Rechazamos las amenazas contra la Universidad Nacional de Colombia y reiteramos que nuestra prioridad es la seguridad, la integridad física y el bienestar de la comunidad universitaria y de quienes visitan nuestros campus”, concluyó el comunicado firmado por el rector Leopoldo Múnera Ruiz y la vicerrectora de sede (e), Nancy Molina Achury.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado más detalles sobre la naturaleza o el origen de la amenaza, pero la universidad confirmó que se mantendrá en contacto permanente con las entidades de seguridad mientras avanza la investigación.

