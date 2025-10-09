Durante la tarde del jueves 9 de octubre, fuertes lluvias acompañadas de granizo afectaron varios sectores de Bogotá, provocando emergencias en distintos puntos de la ciudad. Las principales inundaciones se presentaron en la calle 80, la avenida 68 (cerca al Parque Simón Bolívar) y la avenida Boyacá, a la altura de la calle 118, en la localidad de Suba.

De acuerdo con el Idiger, las lluvias afectaron al menos seis localidades: Suba, Engativá, Fontibón, Bosa, Ciudad Bolívar y Barrios Unidos. En muchas de estas zonas, el tránsito colapsó debido a los altos niveles de agua sobre las vías. Sin embargo, las inundaciones no fueron el único incidente reportado durante la jornada.

Árboles caídos y fuga de gas en Bogotá por aguacero

En el barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy, un fuerte vendaval provocó la caída de tres árboles, lo que ocasionó daños materiales en al menos tres viviendas. De acuerdo con el Idiger, el colapso de los árboles también impactó la infraestructura eléctrica, ya que uno de los postes perdió su verticalidad y otro terminó volcado sobre la vía.

#AEstaHora 🌪️ En el barrio Mandalay (Kennedy), un vendaval ocasionó el colapso de tres árboles que impactaron dos viviendas y la caída de un poste de energía. No se reportan personas lesionadas.

— IDIGER (@IDIGER) October 9, 2025

La Alcaldía local, a través de su equipo de Gestión del Riesgo, confirmó que el Idiger, el Cuerpo Oficial de Bomberos y personal de Enel atendieron la emergencia para remover los árboles y restablecer el servicio eléctrico en la zona.

Otra emergencia fue reportada también en Kennedy, hacia las 5:00 p.m., cuando una tubería de gas resultó averiada en la avenida Ciudad de Cali con calle 41A sur, según reportó CityTV motivo por el cual la vía fue cerrada en sentido sur-norte mientras los bomberos trabajaban para controlar la situación. La fuga fue controlada cerca de las 7:30 p. m., luego de más de dos horas de intervención.

Las autoridades hicieron presencia en los puntos críticos para controlar las emergencias, aunque los ciudadanos continúan enfrentando complicaciones por las intensas lluvias que afectan la capital.

