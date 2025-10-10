Las intensas lluvias que azotaron a México el jueves dejaron al menos dos personas muertas y múltiples afectaciones en varias regiones del país, informaron este viernes las autoridades. Las precipitaciones, que se registraron en 31 de los 32 estados mexicanos, provocaron inundaciones, derrumbes y desbordamientos de ríos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Potente terremoto de magnitud 7.4 sacude a Filipinas: hay alerta de tsunami y el mar se aleja)

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, los mayores daños se concentraron en Veracruz, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí, donde se reportaron viviendas anegadas y carreteras bloqueadas por deslizamientos de tierra. En Veracruz, el Ejército y la Marina activaron planes de apoyo a la población y se habilitaron refugios temporales para las familias afectadas.

Muertos por inundaciones en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que un menor murió en Querétaro tras ser arrastrado por una corriente de agua, mientras que un policía perdió la vida en Veracruz durante un operativo de rescate. “Estamos atendiendo la emergencia con todas las dependencias federales y estatales”, aseguró la mandataria. Al menos 23 personas han perdido la vida por el temporal.

Lee También

🔻 En Poza Rica, Veracruz, también se registran severas inundaciones por la lluvia y el desbordamiento del río Cazones; se reportan saqueos pic.twitter.com/JNT3F1ptHP — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 10, 2025

🌊 🚨 #ALARMANTE | Las intensas lluvias ocasionaron el desbordamiento del río Pantepec en Poza Rica, #Veracruz, dejando cientos de afectados, familias atrapadas y graves daños materiales. ⚠️Algunas personas han tenido que buscar refugio en azoteas y árboles. 🔹… pic.twitter.com/fvMaxmFuXz — El Popular – Noticias de Puebla (@diarioelpopular) October 10, 2025

AVISO ⛈️

Lluvias intensas en Poza Rica, México 🇲🇽 Reportan severas inundaciones y cientos de afectados por el desbordamiento del Río Cazones,Veracruz #Flood #flooding #PozaRica

Vía @Quadratin_Hgo pic.twitter.com/XTTJI2IGPt — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 10, 2025

Las lluvias extremas en el norte de Veracruz han ocasionado el desbordamiento de los ríos Cazones, Tecolutla y Pantepec, así como severas inundaciones en Poza Rica y otras ciudades, con videos impresionantes que circulan en redes, como el del niño que pide ayuda a gritos… pic.twitter.com/Ex0SV5BGtJ — Sandra Romandía (@Sandra_Romandia) October 10, 2025

Tormenta tropical amenaza a México

Por su parte, Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, informó que 38 municipios de Veracruz sufrieron daños significativos y que continúan las labores para evacuar a personas en zonas de riesgo.

A las lluvias se suma la influencia de la tormenta tropical Raymond, que avanza por el Pacífico mexicano con vientos sostenidos de 95 km/h. El fenómeno ha generado intensas precipitaciones en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, y se prevé que entre como depresión tropical al estado de Baja California Sur entre sábado y domingo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.