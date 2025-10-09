Un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió el sur de Filipinas en la madrugada del viernes 10 de octubre de 2025. El epicentro se localizó en el mar, frente a la costa de la región de Dávao, a unos 24 kilómetros al este de Manay.

El evento ocurrió a la 1:43 UTC (Hora Universal Coordinada) y fue seguido en tiempo real por audiencias de todo el mundo, que observaron con expectativa las reacciones de las autoridades locales y la comunidad internacional.

Emiten alerta de tsunami por terremoto en Filipinas

Hasta el momento no se han reportado víctimas, pero el sismo activó una alerta de tsunami en las zonas costeras cercanas al epicentro.

Este es el segundo terremoto de alta magnitud que golpea la región en menos de dos semanas, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad geológica del área. En redes sociales circulan imágenes que muestran el movimiento del mar.

INTERNACIONAL – REVISADO ⚠️ | Sismo de magnitud 7.4 (Mww) ocurrió a las 22:43:59 horas (01:43:59 horas UTC-10/10/2025) de hoy, jueves 09 de octubre del 2025, a 20 kilómetros este de Santiago (región de Mindanao), Filipinas 🇵🇭, con una profundidad de 58.1 kilómetros (Fuente:… pic.twitter.com/8IX7QTKF2r — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 10, 2025

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Honolulu, advirtieron sobre la posibilidad de oleajes peligrosos que podrían extenderse hasta 300 kilómetros desde el epicentro.

Como medida preventiva, las autoridades locales activaron protocolos de evacuación en las comunidades costeras. Aunque no hay reportes de víctimas, el riesgo de un tsunami mantiene a la población en alerta.

El país permanece en un estado de vigilancia mientras los organismos de gestión del riesgo y atención de desastres trabajan coordinadamente para mitigar las posibles consecuencias de este fenómeno natural.

