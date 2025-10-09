El pánico se apoderó de la costa sur de Filipinas luego de que un fuerte sismo de magnitud 7.4 sacudiera la isla de Mindanao durante la mañana del viernes (en ese país), lo que llevó a las autoridades a emitir una alerta de tsunami ante el riesgo de olas destructivas.

El temblor se registró a las 9:43 a. m. (hora local), a unos 20 kilómetros de la ciudad de Manay, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La magnitud del evento encendió las alarmas del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, que advirtió sobre la posibilidad de un tsunami capaz de “poner en peligro vidas humanas” en toda la costa este del archipiélago.

Las autoridades instaron a los habitantes de las zonas costeras a evacuar de inmediato hacia áreas elevadas o internarse tierra adentro ante la posibilidad de olas de gran tamaño. Hasta el momento, no se han reportado víctimas.

Las cifras de los últimos terremotos en Filipinas

Este nuevo movimiento telúrico se produce apenas dos semanas después del devastador terremoto que dejó 74 muertos y más de 72.000 damnificados en la isla de Cebú, en el centro del país, lo que ha incrementado el temor a posibles réplicas en las próximas horas.

Filipinas, ubicada en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, es una de las naciones más propensas a terremotos y erupciones volcánicas del planeta, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia activa en todo el territorio.

Terremoto en Filipinas de 6,9 provocó pánico y daños en Cebú; se descartó tsunami en el Pacífico

Un temblor en Filipinas, de magnitud 6,9, sacudió este martes 30 de septiembre las costas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), corrigiendo un registro anterior de 7,0. El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.