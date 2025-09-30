Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió este martes las costas del centro de Filipinas y dejó al menos ocho muertos, según las autoridades locales. Los ocho fallecidos se registraron en el municipio de San Remigio, en el norte de la isla de Cebú, y cerca de Bogo, una ciudad de 90.000 habitantes.

Cuatro cuerpos fueron recuperados de un centro deportivo en San Remigio, mientras que un menor murió aplastado por los escombros en otra parte del municipio, reportó la cadena ABS-CBN.

Otras tres personas murieron en las afueras de Bogo cuando un deslizamiento de tierra provocado por el sismo arrasó sus hogares, informó a la AFP el responsable de rescate Rexan Ygot.

Daños en la iglesia de Bantayan, #Filipinas, por el sismo de 6.9. pic.twitter.com/nLfWmhbjqB — SkyAlert (@SkyAlertMx) September 30, 2025

Un #Sismo de una magnitud preliminar de 6,7 en la escala de Richter sacudió la provincia de #Cebú, en el centro de #Filipinas, informó el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología https://t.co/V02AIR74B2 pic.twitter.com/eEaoIk4BWd — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) September 30, 2025

🇵🇭 | Un fuerte sismo de magnitud 7.0 sacudió más temprano el centro de Filipinas. La cámara del tablero de un vehículo capturó el momento del terremoto que duró alrededor de 1 minuto. El epicentro se localizó cerca de Cebú, en las Bisayas Centrales. pic.twitter.com/PhKfH7qYd7 — Carlos Juan Semidey (@Centinela_35) September 30, 2025

🇵🇭 | Observe os postes de luz tremerem com a força do terremoto que atingiu a costa das Filipinas, com magnitude 7,0 na escala Richter e profundidade rasa. 30 de setembro de 2025. pic.twitter.com/VWZrCWyugx — World Events 🌎 (@Eventmund) September 30, 2025

El sismo ocurrió en el mar, frente a la ciudad de Bogo (Cebú) a las 9:59, dañando edificios y carreteras en el norte de la isla, dijo Wilson Ramos, responsable provincial de rescates.

“Podría haber personas atrapadas bajo edificios colapsados”, declaró a la AFP, señalando operaciones en las zonas afectadas. No pudo precisar cuántos desaparecidos hay.

Luego del primer temblor, el Servicio Geológico de Estados Unidos registró cuatro sismos de magnitud 5,0 o superior.

“Sentimos el temblor en la estación, fue muy fuerte. Vimos nuestro casillero moviéndose de un lado a otro. Nos mareamos un poco, pero todos estamos bien”, dijo Joey Leeguid, un bombero de San Fernando.

El gobierno provincial de Cebú informó del colapso de un edificio comercial y una escuela en Bantayan, mientras que un restaurante de comida rápida en Bogo quedó gravemente dañado. Varias carreteras rurales también sufrieron daños.

