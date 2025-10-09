Continúan apareciendo grabaciones sobre lo ocurrido en Filipinas luego de un terremoto de magnitud 7.4 que azotó a ese país asiático en las últimas horas. Una de las escenas más conmovedoras es la de varios estudiantes que se encontraban en un auditorio.

Los gritos se apoderaron del recinto. Por la intensidad del evento sísmico, los niños y adolescentes, en su mayoría, no podían permanecer sentados y trataban de protegerse levantando las sillas plásticas.

También se observa que algunos elementos comenzaron a desprenderse del techo, lo que aumentó la tensión y preocupación entre los menores que no tenían a dónde ir.

Escuela Mapua en la ciudad de Davao, Filipinas, durante el terremoto de magnitud 7,4 que azotó anteriormente

¿Hay muertos o heridos tras terremoto en Filipinas?

Aunque aún no se conocen cifras oficiales de muertos o heridos, las autoridades de esa nación indicaron que trabajan para evaluar los daños y el alcance del terremoto.

Mientras tanto, se emitió alerta de tsunami y se prevén olas de tres metros cerca de la ciudad de Manay, en la región de Mindanao, epicentro del sacudón que causó preocupación.

Momentos de pánico se vivieron durante el fuerte sismo de 7.4 que sacudió Filipinas. Lamentablemente, reportan daños y víctimas en áreas cercanas al epicentro.

