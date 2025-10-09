El sureste de España se prepara para un nuevo golpe del clima. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) declaró alerta roja —el nivel más alto posible— por lluvias torrenciales que podrían provocar inundaciones súbitas y desbordamientos en Alicante y Murcia, dos regiones que ya conocen la devastación de este tipo de fenómenos.
El aviso, que entrará en vigor a las 10:00 a.m. del viernes, alerta de precipitaciones superiores a los 140 milímetros en solo 12 horas, una cantidad capaz de colapsar sistemas de drenaje y cortar vías en cuestión de minutos.
"Peligro extraordinario. Puede haber inundaciones y crecidas repentinas. Siga las recomendaciones de Protección Civil", advirtió la Aemet en su cuenta de X.
10/10 00:06 Avisos activos hoy y mañana en España por tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: rojo.
Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv
— AEMET (@AEMET_Esp) October 9, 2025
Alarmas en Alicante por lluvias y posibles inundaciones
En la tarde del jueves, los teléfonos móviles de miles de habitantes de la costa alicantina comenzaron a sonar con mensajes de emergencia, mientras el caos aéreo se hacía evidente: vuelos con destino a Alicante fueron desviados o retrasados y Renfe ofreció cambios gratuitos ante la inminencia del temporal.
Se desborda el barranco en Santa Pola
Tras la alerta de la Aemet en alicante ya hay vehículos arrasados, inundaciones…
— Al verte (@alverte_se) October 9, 2025
La región de Murcia ordenó la suspensión total de clases este viernes en una decena de municipios, mientras los organismos de emergencia activaron planes de respuesta ante riesgo de inundaciones graves.
Los recuerdos de la Dana en Valencia
El recuerdo de la catástrofe de 2024, que dejó más de 230 muertos en Valencia, sigue vivo. Aquellas lluvias —atribuidas a una Dana (depresión aislada en niveles altos)— arrasaron comunidades enteras y desataron críticas por la falta de avisos y coordinación entre autoridades.
Ahora, el temor vuelve a crecer. España, país golpeado una y otra vez por los efectos del cambio climático, enfrenta otro episodio de lluvias extremas que amenaza con dejar una nueva huella de destrucción en sus zonas costeras más densamente pobladas.
