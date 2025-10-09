El sureste de España se prepara para un nuevo golpe del clima. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) declaró alerta roja —el nivel más alto posible— por lluvias torrenciales que podrían provocar inundaciones súbitas y desbordamientos en Alicante y Murcia, dos regiones que ya conocen la devastación de este tipo de fenómenos.

El aviso, que entrará en vigor a las 10:00 a.m. del viernes, alerta de precipitaciones superiores a los 140 milímetros en solo 12 horas, una cantidad capaz de colapsar sistemas de drenaje y cortar vías en cuestión de minutos.

10/10 00:06 Avisos activos hoy y mañana en España por tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/8PCMzDl8JX — AEMET (@AEMET_Esp) October 9, 2025

Alarmas en Alicante por lluvias y posibles inundaciones

En la tarde del jueves, los teléfonos móviles de miles de habitantes de la costa alicantina comenzaron a sonar con mensajes de emergencia, mientras el caos aéreo se hacía evidente: vuelos con destino a Alicante fueron desviados o retrasados y Renfe ofreció cambios gratuitos ante la inminencia del temporal.

Se desborda el barranco en Santa Pola Tras la alerta de la Aemet en alicante ya hay vehículos arrasados, inundaciones… pic.twitter.com/irCPMl8lLd — Al verte (@alverte_se) October 9, 2025

La región de Murcia ordenó la suspensión total de clases este viernes en una decena de municipios, mientras los organismos de emergencia activaron planes de respuesta ante riesgo de inundaciones graves.

Los recuerdos de la Dana en Valencia

El recuerdo de la catástrofe de 2024, que dejó más de 230 muertos en Valencia, sigue vivo. Aquellas lluvias —atribuidas a una Dana (depresión aislada en niveles altos)— arrasaron comunidades enteras y desataron críticas por la falta de avisos y coordinación entre autoridades.

Ahora, el temor vuelve a crecer. España, país golpeado una y otra vez por los efectos del cambio climático, enfrenta otro episodio de lluvias extremas que amenaza con dejar una nueva huella de destrucción en sus zonas costeras más densamente pobladas.

