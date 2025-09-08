La vía que conecta a Bogotá con Villavicencio enfrenta una de sus crisis más delicadas en los últimos meses. Un deslizamiento en el sector de Cuatro Carriles, en Chipaque, mantiene bloqueado el corredor, dejando graves afectaciones en la movilidad y en el abastecimiento de alimentos hacia la capital.

(Vea también: Benedetti se despacha contra alcaldes que salieron del país y dice que los denunciará)

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que durante las labores de remoción se retiraron 2.600 metros cúbicos de material, pero la montaña sigue cediendo y reemplazando lo que ya se ha retirado. “El efecto rotacional persiste y el deslizamiento no da tregua”, alertó.

La situación ha obligado a evacuar a tres familias, mientras otras 10 viviendas permanecen en constante monitoreo por el riesgo de quedar comprometidas. En paralelo, 190 vehículos de carga están atrapados cerca del cierre, lo que agrava el impacto económico.

Lee También

El problema detrás de los deslizamientos en la vía al Llano

El corredor es vital para el país: a diario transporta 1.800 toneladas de productos hacia Bogotá y 1.300 hacia Villavicencio. Sin embargo, la central de Corabastos ya reportó una disminución en la llegada de alimentos básicos como plátano y yuca, lo que podría anticipar un alza en los precios si la emergencia se prolonga.

Continúan las actividades de remoción del material que cayó sobre la vía al Llano, a la altura del sector #CuatroCarriles, en el municipio de #Chipaque, por parte de la concesión @Coviandina. Durante la jornada fueron retirados aproximadamente 2.600 m³. La montaña sigue… pic.twitter.com/fuB29MGyrn — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 9, 2025

La comunidad del sector no ocultó su inconformidad y advirtió que el desastre habría sido menor si se hubieran hecho las obras hidráulicas necesarias. Ante esa crítica, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se comprometió a ejecutar canalizaciones que eviten que el fenómeno se repita con mayor intensidad.

Por ahora, las autoridades insisten en que las labores deben intensificarse en ambos costados del deslizamiento, pues la inestabilidad de la montaña mantiene en vilo la movilidad de miles de personas y la seguridad alimentaria de la capital.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.