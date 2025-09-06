La vía que conecta a Bogotá con Villavicencio volvió a presentar complicaciones de movilidad este sábado por cuenta de una protesta ciudadana.

(Vea también: Cierre en el aeropuerto El Dorado preocupa: denuncias de lo que pasa allí son bastante graves)

A la altura del sector Puente Real (K25+700), en la entrada a Cáqueza, los residentes mantienen bloqueado el paso como medida de presión para exigir soluciones al problema de suministro de agua potable que afecta al municipio.

En medio de la manifestación, los habitantes sorprendieron al llevar mariachis a la zona del cierre, un gesto simbólico que llamó la atención de los conductores.

#CUNDINAMARCA | Se presentan problemas de movilidad en la vía Bogotá Villavicencio. Residentes de Cáqueza realizan el cierre vial en el sector Puente Real K25+700, debido a problemas con el suministro de agua en el municipio, informa @CoviandinaSAS. Manifestantes llevaron un… pic.twitter.com/p8hiq2kBnO — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 7, 2025

Cierres en la vía al Llano

Desde Coviandina se informó que, además de esta protesta, fue necesario implementar un cierre preventivo en sentido Bogotá–Villavicencio en el K0+000, sector El Uval. La medida obedece a la fuerte congestión vehicular ocasionada por las manifestaciones en el K25+700.

(8:22 p.m.) Atención. En este momento se realiza cierre preventivoen sentido Bogotá – Villavicencio en el K0+000 sector El Uval debido a la congestión vehícular ocasionando por las manifestaciones en el K25+700, este atento a las indicaciones del personal autorizado. pic.twitter.com/LKp58zWcHs — Coviandina (@CoviandinaSAS) September 7, 2025

De momento, las autoridades locales trabajan para restablecer la movilidad en el corredor vial, uno de los más importantes del país, mientras la comunidad insiste en que no levantará la protesta hasta obtener soluciones concretas, aunque hay paso intermitente en algunos periodos de tiempo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.