Sep 6, 2025 - 9:16 pm

La vía que conecta a Bogotá con Villavicencio volvió a presentar complicaciones de movilidad este sábado por cuenta de una protesta ciudadana.

A la altura del sector Puente Real (K25+700), en la entrada a Cáqueza, los residentes mantienen bloqueado el paso como medida de presión para exigir soluciones al problema de suministro de agua potable que afecta al municipio.

En medio de la manifestación, los habitantes sorprendieron al llevar mariachis a la zona del cierre, un gesto simbólico que llamó la atención de los conductores.

Cierres en la vía al Llano

Desde Coviandina se informó que, además de esta protesta, fue necesario implementar un cierre preventivo en sentido Bogotá–Villavicencio en el K0+000, sector El Uval. La medida obedece a la fuerte congestión vehicular ocasionada por las manifestaciones en el K25+700.

De momento, las autoridades locales trabajan para restablecer la movilidad en el corredor vial, uno de los más importantes del país, mientras la comunidad insiste en que no levantará la protesta hasta obtener soluciones concretas, aunque hay paso intermitente en algunos periodos de tiempo.

