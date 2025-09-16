Un vendaval en Barranquilla sorprendió este martes 16 de septiembre a los habitantes de la urbanización Puerta Dorada. El fenómeno natural, acompañado de una intensa lluvia, dejó múltiples daños materiales en varios conjuntos residenciales, según el portal Zona Cero.

Videos grabados por residentes muestran cómo los fuertes vientos desprendieron el tejado de la zona de piscina, dañaron rejas metálicas y rompieron vidrios.

La situación no se limitó a la capital del Atlántico. En Soledad, Atlántico, vecinos reportaron afectaciones en viviendas en varios barrios. Aunque el impacto fue considerable, las autoridades confirmaron que hasta el momento no se han registrado personas lesionadas.

En el caso de Barranquilla, las afectaciones se registraron principalmente en la urbanización Puerta Dorada, en el suroccidente de la ciudad, donde volaron tejados, vidrios y las rejas de varios conjuntos residenciales. #VocesySonidos pic.twitter.com/XRFV0dTSGm — Blu Caribe (@BLUCaribe) September 16, 2025

Recomendaciones para protegerse durante un vendaval o lluvias fuertes

Tras el vendaval en Barranquilla, la administración local difundió medidas de autoprotección que pueden reducir los riesgos en emergencias climáticas:

Evitar permanecer o estacionar vehículos bajo árboles, ya que pueden caer ramas o convertirse en puntos de descarga eléctrica.

No conducir por vías con acumulación de agua; es más seguro detenerse en una zona sin riesgo de inundación.

Asegurar techos y láminas que puedan desprenderse, y retirar materiales de construcción que puedan ser arrastrados por el viento.

Conducir siempre con las luces de parqueo encendidas para mejorar la visibilidad en medio de la lluvia.

No intentar cruzar corrientes de agua, incluso si parecen poco profundas.

Cerrar puertas y ventanas y retirar objetos livianos que puedan ser levantados por los vientos.

Permanecer en un lugar seguro y evitar salir durante lluvias intensas.

📣 ¡Precaución! Barranquillero, ten en cuenta estas recomendaciones y protege tu vida y la de los tuyos en tiempos de lluvia. Comunícate a la línea 195 o al (605) 401 0205 ante cualquier emergencia. pic.twitter.com/MnfEzuZNfI — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) September 16, 2025

