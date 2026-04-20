Un violento ataque ocurrido el pasado sábado 18 de abril, durante la grabación de la serie “Sin senos sí hay paraíso” en Bogotá, terminó desencadenando una tragedia que hoy tiene implicaciones judiciales.

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Un hombre irrumpió en el set y atacó con arma blanca a varios integrantes del equipo, causando la muerte de dos trabajadores; en medio del caos, algunos miembros de la producción reaccionaron y lo agredieron hasta provocarle la muerte.

En medio del proceso, la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio simple a Jorge Alexander Correa, de 19 años, y Nelson Alfonso Sanabria, de 29, señalados de participar en la golpiza contra el agresor.

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Durante la audiencia, ninguno de los dos aceptó los cargos, por lo que el caso seguirá su curso en la justicia mientras se determinan las responsabilidades individuales.

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A pesar de la gravedad de los hechos, la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento contra los procesados, por lo que ambos quedaron en libertad, aunque continuarán vinculados al proceso penal.

La decisión se basó en que los implicados no representarían un peligro para la sociedad y en que su actuación se dio en medio de una reacción inmediata frente al ataque violento.

Uno de los puntos clave que deberá resolver la justicia es si la actuación de los capturados puede enmarcarse dentro de la legítima defensa o si existió un exceso en el uso de la fuerza.

La defensa de los implicados sostiene que reaccionaron en medio del impacto emocional que dejó el asesinato de sus compañeros, mientras que las autoridades analizan pruebas como videos de seguridad y testimonios para esclarecer lo ocurrido.