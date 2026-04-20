Nuevos y escabrosos detalles han surgido en torno al triple crimen ocurrido el pasado sábado en el barrio Los Laches, durante el rodaje de la tercera temporada de una reconocida serie internacional (afiliada a la saga de ‘Sin senos sí hay paraíso’). Según actas de testimonios conocidas en primicia por EL TIEMPO, la chispa que desató la tragedia fue algo tan trivial como un cigarrillo.

Testigos presenciales relataron que el agresor, quien no portaba documentos y al parecer era paciente de un instituto de salud cercano, se acercó al equipo de producción pidiendo que le prendieran un cigarrillo. Ante la falta de respuesta, el sujeto sacó un bisturí y, por la espalda, atacó a un conductor del grupo: “Lo degolló”, reza uno de los crudos testimonios y el video mostrado por Noticias RCN.

Sigue a PULZO en Discover

#ATENCIÓN | @NoticiasRCN conoció los videos de cámaras de seguridad que captaron el cruel ataque durante el rodaje de una producción en Bogotá.▶️ pic.twitter.com/s1nkB6vNWh — Noticias RCN (@NoticiasRCN) April 20, 2026

Lee También

La violencia no paró ahí. Al ver el ataque, un compañero de la primera víctima intentó auxiliarlo, pero también fue herido de muerte por el agresor. Fue en ese instante cuando otros miembros del equipo de logística y producción reaccionaron para frenar la masacre, lo que terminó con la vida del atacante en el lugar de los hechos.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que el saldo final es de tres personas fallecidas (dos trabajadores y el agresor) y un herido más. “Varias personas que se encontraban en el lugar salen en defensa de la víctima… lamentablemente resultan tres fallecidas”, explicó el oficial.

El impacto de la noticia llegó hasta el Ministerio de las Culturas, que emitió un comunicado rechazando los hechos: “Lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante un rodaje en Bogotá que afectaron a trabajadores del sector audiovisual. Expresamos nuestra solidaridad con sus familias y colegas”, señaló la entidad.

Las autoridades han restringido la circulación de los videos por su alto contenido violento, pero en las imágenes se observa claramente cómo el sujeto camina con calma, se devuelve y ataca a traición a los trabajadores. Mientras la justicia determina si los capturados actuaron en legítima defensa, el gremio de actores y técnicos en Colombia pide mayores garantías de seguridad para los rodajes en vía pública.