Las víctimas fueron identificadas como Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18. Según las autoridades, un hombre atacó sin previo aviso a uno de ellos con un bisturí en el cuello, mientras se encontraba en las afueras del Instituto Roosevelt.

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El hecho quedó registrado en videos que hoy están bajo custodia judicial. En las imágenes se observa cómo, tras el primer ataque, otro miembro del equipo intenta auxiliar a la víctima, pero también es agredido mortalmente por el mismo sujeto.

Las autoridades investigan la identidad del agresor y si estaría vinculado a un incidente ocurrido un día antes en una clínica cercana.

Además, se indaga si uno de los presentes accionó un arma de fuego durante la emergencia. El caso generó conmoción dentro de la producción y en la industria audiovisual.

De hecho, algunos actores se pronunciaron en redes sociales lamentando el triste suceso. Asimismo, el sindicato del sector audiovisual ANTA expresó sus condolencias y rechazo frente a este hecho violento.

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