Las obras de la primera línea del metro de Bogotá entran en una nueva fase en el centro de la ciudad, lo que implicará cierres viales y cambios importantes en la movilidad.

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El proyecto ya supera el 75 % de avance y, según las autoridades, en aproximadamente 60 días se espera un hecho histórico: la circulación del primer tren sobre el viaducto entre el patio taller de Bosa y la estación 4.

Uno de los principales puntos de intervención será la avenida Caracas con calle Sexta, cerca del sector comercial de San Victorino.

Allí se iniciarán trabajos de alta ingeniería con el uso de una enorme viga lanzadora, encargada de instalar las dovelas que conforman la estructura elevada del metro. Estas labores se realizarán principalmente en horarios nocturnos para reducir el impacto en la movilidad.

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Debido a estas obras, se implementarán cierres y desvíos para vehículos particulares.

Quienes transiten por la calle Sexta deberán tomar rutas alternas por carreras como la 13, 15 y 18, dependiendo del sentido de desplazamiento.

Las autoridades recomiendan planear los recorridos con anticipación y seguir la señalización dispuesta en la zona.

Estos cierres hacen parte del avance del viaducto, una de las estructuras clave del proyecto, que continúa transformando la infraestructura y la movilidad de Bogotá.

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