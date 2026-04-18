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Escrito por:  David Sánchez
Redactor nocturno     Abr 18, 2026 - 12:49 am

La familia de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, el estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios asesinado en una estación de Transmilenio en Bogotá, entregó nuevos detalles sobre lo ocurrido y cuestionó la falta de reacción durante el ataque.

(Vea también: Foto del estudiante asesinado en estación de TM; Uniminuto se pronunció sobre el crimen)

De acuerdo con el relato conocido a través de City TV, los familiares señalaron que el joven fue interceptado por delincuentes cuando ingresaba a la estación Minuto de Dios de Transmilenio luego de salir de clases. En medio del intento de hurto, recibió múltiples heridas con arma blanca que terminaron causándole la muerte minutos después en un centro asistencial.

“Venía de ahí en la universidad Minuto de Dios y él salió a tomar su transporte, a tomar la ruta para llegar a la estación Distrito Grafiti“, indicó el padre de la víctima al reconocido noticiero.

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Uno de los puntos que más preocupa a la familia es el tiempo de respuesta y la ausencia de una intervención efectiva en el lugar de los hechos. Según su versión, en el momento del ataque no hubo una acción oportuna que evitara la agresión o permitiera capturar a los responsables, lo que motivó fuertes cuestionamientos sobre la seguridad en este tipo de espacios.

“Son estaciones muy solitarias (…) donde no hay autoridad y escasamente hay un guarda de seguridad (…) no hay nada y tengo entendido que a los estudiantes los atacan constantemente ahí”, aseguraron al citado medio.

¿Madre de Fredy Santiago Guzmán pide justicia por la muerte de su hijo?

La mamá del joven estudiante insistió en que el caso no puede quedar impune y pidieron a las autoridades avanzar con rapidez en las investigaciones para identificar a los agresores.

“Quiero que les hagan pagar a esas tres personas que le quitaron la vida a mi hijo (…) quiero justicia y ojalá lo tengan muy presente; hoy fue mi hijo, hay mucha inseguridad y hay mucha gente que quiere salir adelante y les quitan los sueños de la nada”, afirmó la mujer.

El crimen ocurrió en la noche del 16 de abril, cuando el joven, de 19 años y estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistemas, se movilizaba por una de las estaciones más cercanas a su centro educativo.

El proceso está en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que adelanta la recolección de pruebas, incluyendo videos de cámaras de seguridad, mientras se mantiene como principal hipótesis el intento de robo, sin confirmación definitiva hasta el momento.

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