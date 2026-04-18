La familia de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, el estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios asesinado en una estación de Transmilenio en Bogotá, entregó nuevos detalles sobre lo ocurrido y cuestionó la falta de reacción durante el ataque.

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(Vea también: Foto del estudiante asesinado en estación de TM; Uniminuto se pronunció sobre el crimen)

De acuerdo con el relato conocido a través de City TV, los familiares señalaron que el joven fue interceptado por delincuentes cuando ingresaba a la estación Minuto de Dios de Transmilenio luego de salir de clases. En medio del intento de hurto, recibió múltiples heridas con arma blanca que terminaron causándole la muerte minutos después en un centro asistencial.

“Venía de ahí en la universidad Minuto de Dios y él salió a tomar su transporte, a tomar la ruta para llegar a la estación Distrito Grafiti“, indicó el padre de la víctima al reconocido noticiero.

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Uno de los puntos que más preocupa a la familia es el tiempo de respuesta y la ausencia de una intervención efectiva en el lugar de los hechos. Según su versión, en el momento del ataque no hubo una acción oportuna que evitara la agresión o permitiera capturar a los responsables, lo que motivó fuertes cuestionamientos sobre la seguridad en este tipo de espacios.

“Son estaciones muy solitarias (…) donde no hay autoridad y escasamente hay un guarda de seguridad (…) no hay nada y tengo entendido que a los estudiantes los atacan constantemente ahí”, aseguraron al citado medio.

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