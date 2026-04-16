La caída de un árbol sobre un taxi provocó una fuerte congestión en el occidente de Bogotá, específicamente en la avenida La Esperanza con carrera 80B, en el barrio Modelia.

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El hecho obligó a restringir el paso en sentido occidente-oriente, mientras organismos de emergencia atienden la situación.

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En el lugar hacen presencia unidades de Bomberos, agentes de Tránsito y una ambulancia.

[02:02 p.m.] #GestiónDelTráfico | Novedad vial en la loc/Fontibón, por caída de árbol en la Av. Esperanza con carrera 80B, sentido occ-or. @BomberosBogota, @TransitoBta, agentes civiles y ambulancia en el punto.

⛔️Paso restringido. ⭕️Vías alternas: Calle 13 y/o Calle 26. pic.twitter.com/4OeTMq7pgD — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 16, 2026

Ciudadanos reportan largas demoras en la zona

Ciudadanos que se encuentran en el punto aseguran a Pulzo que la congestión es crítica y que avanzar unas pocas cuadras puede tardar cerca de una hora.

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Según relataron, el trancón se extendería hasta la calle 100, con filas de vehículos prácticamente detenidos.

“Casi una hora para pasar un par de cuadras”, indicó un ciudadano a este medio, quien también señaló que en la zona hay presencia de agentes de tránsito intentando manejar la situación.

Autoridades recomiendan vías alternas

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el paso permanece restringido mientras se retira el árbol y se normaliza la movilidad.

Las autoridades recomendaron tomar rutas alternas como la calle 13 y la calle 26 para evitar la congestión en este punto de la ciudad.

Por ahora, se mantiene la atención en la zona y se espera que en las próximas horas se restablezca completamente el tránsito.

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