La imprudencia vial en Bogotá vuelve a cobrar una víctima que hoy se debate entre la vida y la muerte. Se trata de Jorge Esteban Reyes Frasser, un joven de 24 años, estudiante de Derecho en la Universidad Católica y empleado bancario, quien sufrió un brutal accidente el pasado viernes 10 de abril en la intersección de la avenida calle 32 con carrera 13.

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Según relatos conocidos por La Kalle, el joven se movilizaba en su motocicleta cerca de las 7:20 p. m. cuando fue impactado por dos ambulancias que, presuntamente, transitaban a exceso de velocidad e ignoraron un semáforo en rojo. Lo más indignante del caso, según testigos, es que ninguno de los vehículos de emergencia transportaba pacientes al momento del choque.

Jorge Reyes no es un joven cualquiera; hace un tiempo demostró su nobleza al donar uno de sus riñones a un familiar, un gesto que hoy complica su cuadro clínico. Tras el impacto, el universitario sufrió fracturas en el brazo, tórax y manos, pero lo más grave es la hemorragia interna que obligó a los médicos a extraerle el bazo y tratar lesiones en el páncreas.

#accidentetrafico ♬ sonido original – La Kalle 96.9FM @lakalle96.9 🚨😱 MOMENTO EXACTO en el que una ambulancia y un motociclista, identificado como Jorge Esteban Reyes de 24 años, chocan en la Av. Calle 32 con Cra 13. El joven quedó en estado crítico, mientras su familia exige que se esclarezcan los hechos y se determinen las posibles responsabilidades del conductor de la ambulancia. 🚑 #noticia

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Actualmente, Jorge se encuentra en la Clínica Cardioinfantil a la espera de una cirugía de alta complejidad en la arteria aorta. “Esperamos que nuestro Jorgito se recupere para verlo graduarse como abogado en septiembre”, relató Sofía Arias, su mejor amiga, quien además denunció una actitud inhumana por parte de los implicados.

La indignación de la familia y amigos crece al conocerse que, supuestamente, uno de los paramédicos descendió de la ambulancia tras el choque y, en lugar de prestar primeros auxilios, se mostró molesto por lo sucedido. Fue la propia comunidad la que tuvo que auxiliar a Jorge y gestionar su traslado.

Este caso reabre el debate sobre la “guerra de las ambulancias” en la capital, donde la carrera por recoger pacientes termina, irónicamente, causando tragedias. La familia de Jorge exige que la empresa responsable dé la cara y que la Fiscalía avance en una investigación que hoy tiene a un futuro abogado luchando por el milagro de vivir.

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