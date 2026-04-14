El lunes 13 de abril, en la localidad de Usaquén, en Bogotá, se registró un ataque sicarial contra el comerciante Yahir Ruiz Rojas, quien resultó herido luego de ser interceptado por hombres armados en vía pública.

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Según la información conocida, la víctima descendía de su camioneta blindada Toyota cuando fue abordada por tres sicarios que abrieron fuego de manera directa. La acción evidenció un posible seguimiento previo y un conocimiento detallado de sus movimientos.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento del ataque y permitieron identificar el rostro del sicario que accionó el arma. En las imágenes también se observa que el presunto agresor resultó herido durante el cruce de disparos.

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🔴 #Noticias | El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho, atendió un hecho en Usaquén que dejó seis personas lesionadas: la víctima, el agresor y cuatro más, entre ellas un menor. pic.twitter.com/bedySN8TkR — CABLENOTICIAS (@CABLENOTICIAS) April 14, 2026

En medio del atentado, dos de sus empleados armados reaccionaron para proteger al comerciante y enfrentaron a los atacantes. Su intervención habría evitado consecuencias más graves y obligó a los sicarios a huir del lugar.

¿Qué dijo hermano de comerciante herido sobre balacera en Usaquén?

Yander Ruiz Rojas, hermano de la víctima, en entrevista con El Tiempo aseguró que el comerciante se encuentra fuera de peligro. Además, explicó que los trabajadores portaban armas por razones de seguridad privada, debido a los riesgos asociados al entorno en el que se movía su familiar.

“Está en la clínica y hasta el momento ni la Policía ni la Fiscalía nos han dicho nada. No sabemos qué pueda haber detrás”, afirmó Ruiz.

Las autoridades avanzan en las líneas de investigación para establecer si el ataque responde a un ajuste de cuentas, amenazas previas o disputas relacionadas con su actividad económica, mientras se busca identificar plenamente a los responsables.

#BOGOTÁ. Seis heridos por balacera en Barrancas, loc/Usaquén. Lo que parecía un robo, era sicariato. Según la Policia de Bogotá, tanto el atacante como el objetivo resultaron heridos y están bajo custodia en centros asistenciales. Cuatro ciudadanos fueron lesionados, entre ellos… https://t.co/TcuRhVIMHV pic.twitter.com/zBthXx4ZdG — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 14, 2026

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