La localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, fue escenario de una violenta tarde este martes 13 de abril. Lo que parecía un ataque sicarial directo contra un comerciante terminó en una balacera indiscriminada que dejó seis personas heridas, entre ellas un niño de ocho años y tres transeúntes que pasaban por el sector.

Sigue a PULZO en Discover

Cámaras de seguridad registraron la cronología exacta del terror. A las 5:55 p. m., la víctima estacionó su camioneta. Solo dos minutos después, un sicario que lo esperaba en una motocicleta se acercó y abrió fuego apenas el comerciante descendió del vehículo. Sin embargo, los delincuentes no contaban con que la víctima estaba armada y reaccionó de inmediato, según lo reveló Noticias RCN.

El comandante de la Policía Metropolitana, Giovanni Cristancho, confirmó que el intercambio de disparos provocó un “daño colateral” masivo. El presunto sicario resultó herido y quedó tendido en el andén antes de ser capturado, mientras que sus cómplices lograron huir en motocicletas hacia el norte de la ciudad.

La clínica Cardio Infantil, donde fueron trasladados los afectados bajo custodia policial, entregó un reporte preocupante:

Dos pacientes (35 y 75 años) se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos con impactos en tórax y abdomen.

Dos adultos (29 y 32 años) presentan heridas en extremidades y abdomen.

Un hombre de 35 años espera cirugía por una fractura causada por proyectil.

Un menor de 8 años sufrió traumas en tejidos blandos, afortunadamente fuera de peligro vital.

El sector comercial quedó marcado por la violencia: vidrios rotos y fachadas con múltiples impactos de bala son el rastro del tiroteo. Las autoridades ya tienen en su poder los videos para identificar a los sicarios que escaparon y determinar la legalidad de la respuesta armada del comerciante.

* Pulzo.com se escribe con Z