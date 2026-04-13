En la tarde de este lunes 13 de abril se registró una intensa balacera en el norte de Bogotá, específicamente en la calle 156 con carrera 7H, en la localidad de Usaquén. El hecho, que quedó registrado en múltiples videos difundidos en redes sociales, desató momentos de pánico entre residentes y transeúntes, quienes tuvieron que resguardarse ante el intercambio de disparos en plena vía pública.

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De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el caso estaría relacionado con un presunto ataque sicarial. La persona que era objetivo del atentado no solo resultó herida, sino que logró reaccionar y defenderse, lo que provocó un cruce de disparos con los agresores y elevó el nivel de riesgo para quienes se encontraban en el sector.

El comandante de la Policía de Bogotá, el brigadier general Giovanni Cristancho, se pronunció sobre lo ocurrido y confirmó que el hecho dejó seis personas heridas, entre ellas la víctima del ataque, un menor de edad y los presuntos sicarios. Asimismo, indicó que la rápida reacción policial permitió atender la situación y avanzar en la identificación de los responsables.

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“La víctima enfrenta al sicario con un arma de fuego e inicia un intercambio de disparos donde, lamentablemente, salen cuatro personas heridas por este daño colateral: un menor de ocho años y tres transeúntes”, indicó Cristancho en rueda de prensa a medios de comunicación.

Según el reporte oficial, tanto la víctima que se defendió del ataque como uno de los sicarios se encuentran en cirugía, debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el enfrentamiento armado. Su estado de salud es reservado y permanecen bajo atención médica especializada.

#BOGOTÁ. Balacera en la Cl 156 con Cr 8 tras un presunto asalto a un local comercial. La comunidad pide intervención inmediata de la @PoliciaBogota ante la creciente ola de robos en el b/Barrancas, loc/Usaquén. Uno de los presuntos asaltantes fue capturado. pic.twitter.com/w25nR5W1tS — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 14, 2026

¿Qué pasó con sicario que protagonizó balacera en Usaquén?

Por su parte, el otro presunto agresor también resultó lesionado y se encuentra bajo custodia de las autoridades, lo que podría ser determinante para esclarecer los móviles del ataque.

Las autoridades continúan adelantando labores investigativas, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad y de los videos que circularon en redes sociales, con el fin de establecer si se trató de un ajuste de cuentas u otro tipo de acción criminal.

Entretanto, la Policía reforzó la seguridad en la zona y reiteró el llamado a la ciudadanía para que suministre información que contribuya al avance de la investigación.

#ATENCIÓN | A esta hora se reporta una balacera en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá. Ya hay presencia de las autoridades en el lugar. pic.twitter.com/pj0Q5VQhTS — Noticias RCN (@NoticiasRCN) April 13, 2026

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