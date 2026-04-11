La estación Calle 45 – American School Way de Transmilenio, ubicada en la troncal Caracas, será cerrada completamente a partir del próximo sábado 18 de abril, como parte del avance de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

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Así lo informó la propia empresa de transporte masivo en un comunicado oficial, en el que explicó que la decisión hace parte de la reorganización del sistema para permitir la ejecución del megaproyecto que transformará la movilidad de la capital.

De acuerdo con Transmilenio, el cierre de esta estación responde a la necesidad de avanzar con las intervenciones en el corredor de la avenida Caracas, uno de los puntos clave por donde pasará el viaducto del metro.

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TransMilenio (@TransMilenio), informó que este sábado 18 de abril entrará en funcionamiento la Estación Calle 39, y al mismo tiempo dejará de funcionar la Estación Calle 45. pic.twitter.com/o7rBOHnRjG — Mauricio Vanegas (@Marovaan) April 10, 2026

En el comunicado, la entidad señaló que, mientras se ejecutan las obras, se han venido implementando estaciones temporales para garantizar la movilidad de los usuarios.

En ese sentido, Transmilenio explicó que, con este ajuste, la estación temporal Av. 39 entrará en operación completa, incluyendo la habilitación de sus vagones 2 y 3, así como su acceso norte.

“Nuestra cooperación con la compañía Metro nos ha facilitado planear la implementación de las estaciones temporales al mismo tiempo que se requieren los cierres necesarios por las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá. La prioridad es ofrecer alternativas de viaje y mantener la conectividad en esta troncal estratégica para la ciudad”, afirmó Lucy Cucaita, directora técnica troncal de Transmilenio, citada en el comunicado.

Según la entidad, ya son seis estaciones temporales las que están habilitadas en la troncal Caracas, como parte de las medidas para mantener la operación del sistema durante la construcción del metro.

¿Qué rutas operará la estación AV.39?

Transmilenio informó que esta estación (Av. 39) operará con servicios hacia varias troncales y corredores estratégicos de la ciudad, incluyendo la autopista Norte, avenida Suba, calle 80, avenida Las Américas, avenida Caracas sur, Eje Ambiental, calle 26 y la carrera Décima.

Las rutas que operarán desde este punto incluyen, según la entidad: 6, 8, AF60, BK23, CH15, DJ24, BL18, BJ74 y BH75.

La empresa también recordó que el vagón 1 y el acceso sur de la estación Av. 39 ya habían entrado en funcionamiento el pasado 28 de febrero, por lo que la ampliación anunciada busca fortalecer la capacidad operativa del sistema temporal.

Transmilenio hizo un llamado a los ciudadanos a planear sus viajes con anticipación, teniendo en cuenta los cambios operativos que se vienen presentando en la troncal Caracas por las obras del metro.

La entidad recomendó el uso de herramientas digitales como TransMiApp, donde los usuarios pueden consultar rutas, horarios, planear sus desplazamientos y recargar la tarjeta TuLlave de manera virtual.

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