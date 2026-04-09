Un nuevo hecho de intolerancia en Bogotá involucró un bus del SITP y puso en riesgo a sus pasajeros, luego de que un hombre atacó con un objeto contundente el colectivo. Los hechos se dieron en la avenida Guayacanes con avenida 68 el pasado miércoles 8 de abril y quedaron grabados.

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Las imágenes evidenciaron que el sujeto, que iba en una camioneta blanca, se acercó de forma hostil al bus y con un bolillo en la mano. Sumado a ello, comenzó a insultar y a retar al conductor del vehículo del sistema de transporte capitalino: “Bájese, gon… bájese”, le dijo el sujeto.

En ese momento, atacó el SITP con el objeto que llevaba y rompió una ventana de este mismo. “Uy, tan varón”, le decían algunos de los usuarios. En un momento, el chofer del bus iba a ceder a las provocaciones y estuvo a punto de bajarse, pero los pasajeros lo persuadieron para que no empeorara la situación.

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#BOGOTÁ. Nos envían; "Ocurrió hoy 8 de abril en la Av. Guayacanes (calle 11) con carrera 68B, sobre las 10AM, el señor de la camioneta blanca, iba en contravía y el señor del Sipt se quedó quieto, el agresor pretendía que se le diera permiso y como no ocurrió eso, empezó a romper… pic.twitter.com/qmlh9C9jgx — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 8, 2026

De acuerdo con la denuncia ciudadana que dio a conocer la cuenta de ‘X’ @PasaenBogota, el altercado se dio porque el iracundo conductor se habría metido en contravía y pretendía que el bus azul lo dejara pasar. Al notar que hubo negativa, optó por resolver las diferencias por la peor vía, la de la violencia.

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Inclusive, se detalló que en el SITP iban adultos mayores y mujeres con bebés entre brazos, por lo que su chofer también prefirió priorizar la integridad de estas personas. Los internautas no pasaron desapercibidas las imágenes y las reprocharon:

“Si no se hace justicia, casos similares se seguirán presentando. Sin Dios ni ley, ¿qué pasa con la gente?”, “otro antisocial al volante”, “Bueno, Secretaría de Seguridad, ¿esta gentuza queda impune?” o “deben ser juzgados como ‘Epa Colombia’ por vandalismo contra la propiedad pública”, son algunos de los comentarios en redes.

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