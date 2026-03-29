Un nuevo hecho de violencia contra el sistema Transmilenio se registró en Bogotá, esta vez sobre la Avenida Primero de Mayo con calle 40 sur (ver mapa).

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(Vea también: [Video] Inadaptado se robó caneca pública (de las métálicas) y la metió colado a Transmilenio)

Según información conocida, varias personas protagonizaron un acto de intolerancia en el que vandalizaron un bus zonal, rompiendo el vidrio delantero del vehículo.

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Producto de este ataque, un pasajero resultó herido, lo que desató preocupación entre usuarios del sistema.

Estas son las imágenes:

Intolerancia en las vías de Bogotá: este nuevo caso se presentó sobre la avenida Primero de Mayo con calle 40 sur. Un pasajero de Transmilenio resultó herido y una de las personas que vandalizó el bus zonal fue capturada. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/amEnSgCBaU — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 29, 2026

Qué pasó en la Primero de Mayo y reacción de autoridades

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho se presentó en medio de un altercado que escaló hasta convertirse en agresión contra el vehículo. Al parecer, por la posición de algunos vehículos se trató de un incidente vial por alguna imprudencia.

La secuencia deja ver como uno de los inadaptados agarró un ladrillo y lo lanzó contra el bus.

Luego de lo ocurrido, la Policía intervino y logró la captura de uno de los presuntos implicados en los actos vandálicos.

El detenido fue llevado a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) en la localidad de Kennedy, donde avanzan los procesos para su judicialización.

Preocupación por nuevos hechos de violencia en Transmilenio

Este caso se suma a otros episodios recientes que han afectado la operación de Transmilenio, en medio de denuncias por inseguridad y actos de vandalismo.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del ataque y posibles responsabilidades adicionales.

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