Se conocieron nuevos videos del violento ataque contra personal de vigilancia del sistema de transporte masivo, ocurrido a las afueras de la estación Calle 22, en Bogotá.

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Las imágenes dejan ver cómo varias personas, señaladas de intentar colarse en el sistema, recogen piedras y comienzan a agredir a los vigilantes, desatando una escena de disturbios que ha generado rechazo en la ciudad.

El material audiovisual, que rápidamente se ha difundido en redes sociales, evidencia el nivel de violencia del hecho, ocurrido en una zona considerada de alta complejidad en materia de seguridad.

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#BOGOTÁ | Se conocieron nuevos videos del ataque a personal de vigilancia de Transmilenio a las afueras de la estación Calle 22. En el video se muestra cómo los presuntos colados recogen piedras y uno de ellos comienza a atacar a los vigilantes y ahí inician los disturbios.

Uno… pic.twitter.com/b68Q5LPx6r — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 28, 2026

Qué pasó en estación Calle 22 y qué dicen autoridades

De acuerdo con la versión oficial de Transnilenio, el hecho se produjo cuando varias personas intentaron ingresar de manera irregular al sistema, evadiendo el pago del pasaje.

Durante las labores de control por parte del equipo de vigilancia, los implicados reaccionaron con agresiones verbales y físicas, lo que escaló rápidamente a un enfrentamiento.

Tras el reporte de la situación, se solicitó apoyo de la Policía, que logró la captura de uno de los presuntos responsables. El detenido fue trasladado a una Unidad de Reacción Inmediata (URI).

En medio del ataque, uno de los vigilantes resultó herido y tuvo que recibir atención médica.

Rechazo de Transmilenio y llamado a la ciudadanía

A través de un comunicado, Transmilenio rechazó de manera contundente este tipo de hechos y pidió a la ciudadanía evitar conductas violentas dentro del sistema.

(Vea también: Escándalo en estación de Transmilenio: vigilantes dieron brutal golpiza a colados)

La entidad recordó que su personal operativo cumple un rol esencial para el funcionamiento del transporte público en Bogotá, que moviliza a más de cuatro millones de usuarios diariamente.

Asimismo, hizo un llamado a respetar las normas, evitar la evasión del pasaje y contribuir a una convivencia adecuada dentro del sistema, mientras reiteró su compromiso de fortalecer las estrategias de seguridad para proteger tanto a usuarios como a trabajadores.

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