Un video grabado en la estación Pradera de Transmilenio ha indignado en redes sociales, luego de evidenciar una fuerte agresión por parte de guardias de seguridad contra varias personas que, al parecer, intentaban colarse en el sistema. Las imágenes muestran una escena violenta en la zona de acceso, cerca de los torniquetes.

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En los primeros segundos del clip se observa a varios vigilantes —algunos con el rostro cubierto— golpeando con bastones a un grupo de usuarios. Los impactos se dirigen a distintas partes del cuerpo, mientras se escuchan gritos de quienes presencian la situación. En medio del caos, se registran empujones, forcejeos y personas intentando huir del lugar.

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La situación escala rápidamente cuando los guardias persiguen y acorralan a algunos de los involucrados. En el video se ve cómo uno de los hombres es golpeado incluso cuando está en el suelo, mientras otros reciben impactos en la espalda y la cabeza. Testigos gritan frases como “No peguen” y “Auxilio”, evidenciando la tensión y el miedo en la estación.

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El momento más crítico ocurre cuando uno de los afectados recibe múltiples golpes en la cabeza, lo que le provoca una herida visible con sangrado. Varias personas intentan intervenir o reclamar por lo ocurrido, pero son apartadas por los mismos vigilantes, lo que aumenta la indignación entre los presentes. Haga clic acá para ver el video.

¿Qué dijo Transmilenio por pelea en estación Pradera?

Transmilenio emitió un pronunciamiento oficial en el que rechazó cualquier acto de violencia, agresión o intolerancia dentro del sistema. La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para evitar este tipo de situaciones y promover el respeto en los espacios públicos.

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por el ente gestor, las personas involucradas en el hecho habrían ingresado de manera irregular, evadiendo el pago del pasaje, en medio de los operativos de control que adelanta el equipo de vigilancia. Sin embargo, la entidad no profundizó en detalles sobre el accionar de los guardias que aparecen en las imágenes.

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Transmilenio también recordó que su personal operativo cumple un rol clave en la prestación del servicio para millones de usuarios en Bogotá. Finalmente, reiteró el llamado a hacer un uso adecuado del sistema y aseguró que continuará fortaleciendo las estrategias de prevención, acompañamiento y seguridad para proteger tanto a pasajeros como a trabajadores.

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