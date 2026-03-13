La Alcaldía de Bogotá puso en marcha una nueva campaña de cultura ciudadana con el objetivo de preparar a los habitantes de la capital para la llegada de la metro de Bogotá, cuya operación comercial está prevista para marzo de 2028. La iniciativa busca fomentar comportamientos adecuados dentro del transporte público antes de que empiece a funcionar el nuevo sistema.

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La estrategia, denominada Cultura Metro, involucra tanto a Transmilenio como a la Empresa Metro de Bogotá. A través de videos difundidos en redes sociales, la campaña muestra actitudes que afectan la convivencia dentro del transporte y que el Distrito pretende evitar en los futuros vagones del metro.

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Entre los comportamientos que la administración distrital quiere erradicar están acciones como comer en los asientos o en los pasillos, pegar chicles debajo de las sillas, escuchar música sin audífonos o llevar morrales que incomoden a otros pasajeros. La intención es generar mayor respeto por los espacios comunes y mejorar la experiencia de quienes usan el transporte público en la ciudad.

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Además, la campaña también busca reforzar el respeto por los asientos preferenciales, que en el metro estarán identificados con colores azules y rojos. El Distrito quiere que los usuarios comprendan que, si una persona embarazada o con discapacidad necesita un asiento y los azules están ocupados, otros pasajeros también deberían ceder su lugar. Con estas acciones pedagógicas, la ciudad pretende comenzar a fortalecer la cultura ciudadana desde ahora, incluso dentro de los buses de TransMilenio.

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