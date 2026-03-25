La agresión de un hombre a una mujer en Fontibón (Bogotá) quedó en un video que no solo se hizo viral, sino que dejó en evidencia la razón por la que los vecinos de estas personas llamaron a las autoridades.

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El caso se presentó en el conjunto residencial Estación Fontibón, en la torre 6, piso 18, lugar al que llegó la Policía después de que personas de la comunidad emitieron la alerta. Todo eso quedó en video y el hombre fue detenido.

Al caso reportado el miércoles 25 de marzo de 2026 le apareció un nuevo capítulo en el que el señalado por cargos de violencia intrafamiliar por las autoridades protagonizó una escena inaudita.

Un nuevo video difundido por la Policía mostró un gesto del hombre al ser registrado ante cámara mientras está esposado y bajo la vigilancia de dos agentes luego de la mencionada detención.

El detenido sorprendió con una reacción de burla y risa que no contuvo en medio de la grabación, en una inesperada respuesta que acabó registrada como parte de la situación en Fontibón.

La ironía de delincuentes ante la Policía en Bogotá es una actitud de la que el propio Alcalde de la capital colombiana, Carlos Fernando Galán, ha sido testigo después de un operativo el pasado 17 de marzo de 2026.

La cuenta de X (antes conocido como Twitter) llamada Colombia Oscura remarcó el caso del agresor de la mujer al considerarlo un “potencial feminicida”, al tiempo que divulgó el video de la reacción.

#ALERTA 🚨 En un video difundido por la Policía se observa claramente el rostro del potencial feminicida de Fontibón (Bogotá). En las imágenes el agresor aparece esposado y acto seguido se burla ante las cámaras, gesto que ha generado mucha preocupación por su posible liberación. https://t.co/l7YeRgFPTg pic.twitter.com/qFkee9oPPR — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 25, 2026

De hecho, el espacio digital planteó la preocupación por una “posible liberación” al ver la actitud que tiene el hombre a pesar del proceso que se lleva a cabo en su contra por parte de las autoridades.

La comunidad hizo el llamado de alerta por el caso de violencia de género que acabó registrado ante las cámaras, que para este momento también dejaron en evidencia el comportamiento del señalado como parte de su perfil.

¿Cómo hacer una denuncia por violencia intrafamiliar en Bogotá?

Hacer una denuncia por violencia intrafamiliar en Bogotá es un procedimiento legal diseñado para proteger la vida y la integridad de las víctimas de manera inmediata. Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, el primer paso ante una situación de urgencia es comunicarse con la Línea de Emergencias 123. A través de este canal, se coordina la intervención de la Policía Metropolitana y la activación de la Patrulla Púrpura, un cuerpo especializado en atender violencias de género y del hogar.

Esta información sobre la atención inmediata y el despliegue de fuerza pública se encuentra detallada en los protocolos de seguridad del portal oficial de Bogotá.

Para formalizar la protección legal, es necesario acudir a las Comisarías de Familia. De acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho, estas entidades son las encargadas de recibir las denuncias y dictar medidas de protección provisionales, como la orden de salida del agresor de la vivienda o la prohibición de acercamiento. Según el sitio LegalApp del Ministerio, el proceso de denuncia sigue este orden:

Reportar el hecho ante la Comisaría de Familia de la localidad donde ocurrieron los hechos o de manera virtual si está disponible.

Solicitar una medida de protección inmediata para evitar nuevas agresiones físicas o psicológicas.

Aportar pruebas iniciales como testimonios, mensajes de texto o registros médicos si existen lesiones.

Asistir a las audiencias de conciliación o seguimiento programadas por el comisario encargado.

Si el acto de violencia constituye un delito, como lesiones personales o tentativa de feminicidio, se debe acudir a la Fiscalía General de la Nación. Según el portal de la Fiscalía, la denuncia puede realizarse en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) o a través de la línea celular 122.

En estos centros, se inicia una investigación penal que busca sancionar al responsable. La Fiscalía enfatiza que el reporte es gratuito y no requiere de un abogado para ser interpuesto, garantizando el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.

Finalmente, la Secretaría Distrital de la Mujer ofrece acompañamiento jurídico y psicológico gratuito para orientar a la víctima durante todo el proceso. Según los lineamientos de la Secretaría, las mujeres pueden llamar a la Línea Púrpura 018000 112 137 para recibir asesoría sobre cómo presentar la denuncia de forma segura. Esta red de apoyo busca reducir la revictimización y asegurar que el proceso legal avance con un enfoque de derechos humanos y protección integral.

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