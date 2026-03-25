Un caso de violencia contra una mujer quedó registrado en video dentro de un conjunto residencial en la localidad de Fontibón, lo que provocó alarma entre los habitantes del sector.

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Las imágenes, que circularon entre residentes, evidencian una situación de agresión ocurrida al interior de una vivienda, lo que encendió las alertas en la comunidad.

De acuerdo con la información conocida, el hecho habría ocurrido en la torre 6, piso 18 del conjunto Estación Fontibón. La situación fue advertida por vecinos, quienes al notar lo ocurrido decidieron alertar a las autoridades, lo que permitió la intervención oportuna de la Policía en el lugar.

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Una vez recibido el aviso, uniformados llegaron al conjunto residencial para atender el caso y verificar las condiciones de la víctima. La rápida reacción de la comunidad resultó clave para activar la respuesta institucional, lo que facilitó la atención inmediata frente a este hecho de violencia.

El caso despertó rechazo entre los residentes y volvió a evidenciar la importancia de denunciar este tipo de situaciones. Las autoridades reiteraron el llamado a reportar cualquier hecho de violencia intrafamiliar, mientras este episodio refuerza la prevención y la protección de las víctimas.

#ATENCIÓN. En video quedó registrada agresión contra mujer en conjunto residencial Estación Fontibón, en Bogotá. El hecho habría ocurrido en la torre 6, piso 18, y la situación generó alarma entre vecinos del conjunto, quienes alertaron a la Policía que llegó oportuna/ al lugar. pic.twitter.com/bWD6tiVSul — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 25, 2026

Hombre es señalado de asesinar a su mujer y sus dos hijastras en Bogotá

Un hombre fue señalado por las autoridades como el presunto responsable del asesinato de su pareja y sus dos hijastras en un hecho ocurrido en la localidad de Bosa. El caso, que causó conmoción en la ciudad, fue catalogado como un posible triple feminicidio, debido al vínculo entre las víctimas y el agresor.

De acuerdo con la información conocida, las víctimas fueron encontradas dentro de la vivienda familiar, lo que refuerza la hipótesis de un crimen ocurrido en el entorno doméstico. Las primeras versiones indican que el presunto responsable convivía con ellas, lo que apunta a violencia intrafamiliar como contexto del hecho.

El sospechoso fue identificado como Cristian Camilo Valencia Hurtado, quien fue hallado en el lugar de los hechos y posteriormente trasladado a un centro médico. Este elemento fortalece la hipótesis de su participación directa, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Las autoridades continúan recolectando pruebas y analizando posibles antecedentes de conflictos dentro del hogar. Este proceso busca establecer responsabilidades y determinar si existían señales previas que permitieran prevenir el crimen.

El caso reavivó la preocupación por la violencia contra las mujeres y menores en la ciudad, un fenómeno que sigue siendo un desafío para las instituciones. Este hecho reactivó el debate sobre la necesidad de fortalecer las rutas de atención y protección a las víctimas.

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