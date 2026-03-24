Un alarmante episodio de intolerancia vial en la localidad de Fontibón (Bogotá) ha causado una ola de indignación luego de la difusión de un video que capta el momento exacto de una agresión. En las imágenes se observa cómo el conductor de un vehículo arrolla de manera violenta a un ciclista y emprende la huida sin prestar auxilio.

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#BOGOTÁ. En cám/Seguridad quedó registrado el momento, en que un vehículo particular arrolló a un ciclista y se dio a la fuga. Según la fecha de la grabación ocurrió la mañana de hoy 21MAR. Se desconoce información del lugar exacto ni del estado de salud del afectado, tampoco del… pic.twitter.com/vELtezFV6a — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 21, 2026

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El afectado es Andrés Madrigal, de 41 años, que apuntó al conductor de la camioneta negra que lo arrolló cuando iba hacia su trabajo el pasado sábado 21 de marzo, hacia las 6:41 de la mañana.

“Una persona de esas no puede tener pase para nada, ni para manejar un triciclo. Que agilicen los procesos para judicializar a la persona y que se haga justicia. Una persona de esas no puede andar por las calles manejando ningún tipo de vehículo”, afirmó en declaraciones a Noticias Caracol.

La víctima fue remitida de urgencia a la clínica Medicentro, donde su pronóstico de salud es reservado debido a las múltiples heridas sufridas durante el fuerte impacto del accidente de tránsito. Desde allí, relató lo sucedido.

“La avenida en la que nosotros veníamos es de doble sentido, veníamos con otros dos ciclistas. El señor por pasarse el semáforo y por ganarle a los otros carros se metió por donde nosotros veníamos. Entonces le dijimos una grosería y cuando él llegó al paso de la subestación, al ferrocarril, se devuelve a toda a confrontarnos. Los otros dos compañeros se subieron al anden y yo lo que alcancé era ver si me subía a un anden. Cuando me subo al otro anden, él me empieza a decir groserías y, cuando me bajo y busco el siguiente anden, me echa el carro por encima”, indicó.

El reporte médico entregado por los especialistas detalla un cuadro clínico severo que compromete seriamente la movilidad del afectado. Madrigal presenta una fractura en el tabique, luxación de hombro y una delicada rotura de pelvis en su costado derecho.

Además, los doctores confirmaron fracturas múltiples en su pierna derecha que afectan la tibia, el peroné y el tobillo. A pesar de la gravedad de estas lesiones, el caso ha tomado un rumbo polémico en el ámbito judicial.

El ciclista afectado cuestionó el comportamiento del hombre que manejaba la camioneta por la manera en la que se presentaron los hechos, por lo que fue contundente sobre el conductor.

“Es como intento de homicidio lo que él quiere hacer conmigo y con cualquier otra persona lo puede haber hecho porque que tal si no fuera conmigo sino con una persona de la tercera edad. Entonces una persona no puede tener un pase manejando ese vehículo”, sentenció.

Aunque las autoridades lograron rastrear y capturar al implicado poco después del incidente, se confirmó que el hombre fue dejado en libertad mientras continúa el proceso legal en su contra.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá rechazó tajantemente el comportamiento del conductor y anunció investigaciones rigurosas para asegurar una sanción ejemplar.

“Rechazamos de manera contundente este hecho que atenta contra la vida de un ciclista. Adelantaremos las investigaciones necesarias para identificar al responsable y garantizar que enfrente las consecuencias legales”, manifestó la entidad.

El caso sigue en curso, a la espera del resultado por parte de la justicia luego de un hecho de intolerancia que terminó con el episodio en Fontibón, registrado por las cámaras de seguridad.

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