La comunidad del barrio Atalayas, en Bosa, amaneció este 24 de marzo con una escabrosa escena. Policías entraron a una vivienda y hallaron los cuerpos sin vida de una mujer de 42 años, además de sus dos hijas de 20 y 17 años. El principal señalado de asesinarlas es el esposo de la mujer y padrastro de las dos jóvenes.

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De acuerdo con información de El Tiempo, se conoció la identidad del sospechoso, llamado Cristian Camilo Valencia Hurtado. El sujeto fue capturado y llevado a un hospital porque presuntamente habría intentado envenenarse luego de cometer el triple feminicidio del que se le acusa.

Foto del señalado feminicida de mamá y sus dos hijas en Bosa, sur de Bogotá

La imagen que circula en redes sociales muestra al hombre con lo que parece una bata azul de clínica (aunque también podría ser una chaqueta). Al sospechoso se le ve moribundo, posiblemente por haberse intoxicado.

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“El victimario, quien se encontraba en el lugar de los hechos inmediatamente fue capturado, remitido a centro médico, por aparente intento de envenenamiento”, dijo Giovani Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá.

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Presuntamente, los asesinatos se dieron el 20 de marzo, pero no fue hasta este martes que se recibió la alerta del hecho por una llamada al 123 por parte de vecinos del lugar donde ocurrió el crimen. Fue así que la Policía ingresó por la fuerza a la vivienda y se topó con el macabro hecho.

Detalles del triple feminicidio en Bosa, sur de Bogotá

Según El Tiempo, familiares de las víctimas no tuvieron información de ellas desde el pasado viernes. Según testimonio del amigo de una de las víctimas, y recopilado por el diario citado, Valencia Hurtado ejercía violencia física en contra de su esposa.

“Varios vecinos sabían que el señor Camilo maltrataba a su pareja”, detalló el cercano de las víctimas, quien agregó que la hija menor estaba cursando grado 11, mientras que la mayor estudiaba para ser tripulante de cabina.

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Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.