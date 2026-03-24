En la tarde de este martes 24 de marzo se registran bloqueos y afectaciones viales en el centro de Bogotá por cuenta de manifestaciones que avanzan por importantes corredores de la ciudad.

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De acuerdo con reportes en tiempo real, las protestas iniciaron sobre la avenida Circunvalar y se desplazaron hacia la carrera Séptima, desatando complicaciones para quienes transitan por esta zona clave de la capital.

Imágenes y reportes difundidos muestran la intervención de unidades antidisturbios con vehículos que lanzan chorros de agua para dispersar a los manifestantes.

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#AEstaHora se registran protestas en la Avenida Circunvalar de Bogotá. Se desplazan a la Carrera Séptima con calle 32 pic.twitter.com/nZ29wYVxOJ — Noticias RCN (@NoticiasRCN) March 24, 2026

Dónde hay bloqueos en Bogotá este martes 24 de marzo

Según información oficial de las autoridades de movilidad, sobre las 4:02 p. m. se reportó afectación vial en la carrera Séptima con calle 28, en sentido sur-norte.

Minutos después, hacia las 4:36 p. m., la situación obligó a implementar cierres en varios puntos estratégicos del centro de la ciudad:

Calle 26 con carrera Séptima

Carrera Séptima con calle 26

En estos sectores, agentes civiles y el Grupo Guía hacen presencia para desviar el tráfico y mitigar el impacto en la movilidad.

#GestiónDelTráfico [04:36 p.m.] #MovilidadAhora | Por manifestación en la Carrera 7 con calle 28, en sentido Sur – Norte, se realizan cierres viales en: ❌Calle 26 con carrera 7

❌Carrera 7 con calle 26 👮Grupo Guía y Agentes Civiles desvían y gestionan el tráfico en la zona. https://t.co/HKdFcBRUFu pic.twitter.com/KMMqMs7m3P — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 24, 2026

#GestiónDelTráfico [05:11 p.m.] #AEstaHora | Manifestantes se dispersan y se recupera la movilidad en la Carrera 7 con calle 28, en sentido Sur – Norte. Agentes Civiles y Grupo Guía en la zona. https://t.co/Meq2YkBs4O pic.twitter.com/0YMLY0xLbb — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 24, 2026

Sin embargo, debido al avance de las manifestaciones, se recomienda a los conductores estar atentos a los reportes oficiales y considerar rutas adicionales.

Por ahora, la situación sigue en desarrollo y podría causar nuevos cierres en el transcurso de la tarde.

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