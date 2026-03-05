Dos manifestaciones mantienen complicaciones en la movilidad de Bogotá durante la tarde de este jueves 5 de marzo, con bloqueos en importantes corredores viales y desvíos en varias rutas del sistema de transporte público.

De acuerdo con información de la Secretaría de Gobierno, uno de los puntos activos corresponde a un gran plantón pacífico por la infancia frente a la sede nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicada sobre la avenida carrera 68, en la localidad de Engativá.

En ese lugar, los manifestantes instalaron maletines viales y llantas para bloquear la vía, lo que mantiene el cierre total de la carrera 68 a la altura de la calle 64. Ante esta situación, la Secretaría Distrital de Movilidad implementó desvíos a la altura del parque Salitre Mágico con el fin de reducir el impacto en el tránsito.

El sistema Transmilenio informó que, hacia las 3:08 de la tarde, la flota de SITP continuaba operando con desvíos en el corredor de la carrera 68 en sentido norte-sur. Entre las rutas afectadas se encuentran la 402, K122, H606, H611, 465A, A124, H630, T62, T63, H601 y H713.

Además, otro punto de protesta se registra en la calle 56F sur con carrera 93, en la localidad de Bosa, donde se adelanta una manifestación relacionada con el estado de la malla vial.

En este sector también se mantienen desvíos para servicios del SITP y rutas alimentadoras que operan entre el occidente y el oriente de la ciudad. Las rutas afectadas incluyen G137, G525, G542, H529, P44, 576, P7, 9-9 y el alimentador 9-9 Bosa Santafé.

Según el reporte más reciente del sistema de transporte, cerca de 90.578 usuarios se han visto afectados por las alteraciones en el servicio mientras continúan las protestas en estos puntos de la capital.

