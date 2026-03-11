Sobre las 2:54 p. m. se reportaron manifestaciones en la avenida Caracas con calle 15, en el centro de Bogotá, lo que obligó a detener la operación de los buses troncales de Transmilenio en ambos sentidos. La protesta ha provocado retrasos para los usuarios que se movilizan por este corredor, uno de los más importantes de la ciudad.

Debido a la situación, los servicios F19 y F60 están desviando su recorrido por la carrera Décima, mientras se restablecen las condiciones de movilidad en la troncal. Este tipo de bloqueos suele afectar varias rutas del sistema y ocasionar retrasos para miles de pasajeros que se desplazan por la avenida Caracas.

En paralelo, Bogotá Tránsito reportó otra emergencia vial en la ciudad. En la carrera 30 con calle 27A sur, en la localidad de Antonio Nariño, se presentó un siniestro vial con fatalidad en sentido sur–norte, lo que también genera afectaciones en la movilidad del sector.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas como la avenida Caracas y la avenida NQS, mientras se atienden las emergencias y se normaliza el tránsito en estas zonas de la capital. Asimismo, pidieron a los ciudadanos conducir con precaución y estar atentos a los reportes oficiales de movilidad.

