Un nuevo caso de imprudencia vial tiene indignados a los habitantes del norte de Bogotá. En la tarde de este martes 10 de marzo, el conductor de una camioneta invadió deliberadamente el andén en la calle 191 con carrera 11, poniendo en riesgo la vida de varios menores de edad que se encontraban en el sector.

Según los reportes, el sujeto hizo esta peligrosa maniobra aparentemente para evitar el trancón de buses escolares que se ocasiona habitualmente en la zona. El conductor cruzó en frente de donde se estaban bajando niños de un bus escolar, señalaron testigos del hecho. En imágenes difundidas en redes sociales, se observa cómo el vehículo transita por la zona peatonal sin detenerse, incluso aumentando la velocidad al final del trayecto para reincorporarse a la vía.

Ante la gravedad de lo sucedido, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que el conductor ya fue plenamente identificado. La Secretaría de Movilidad lo citó formalmente para que comparezca y reciba las sanciones correspondientes por esta gravísima infracción.

#Bogotá | Usuarios de las redes sociales pusieron en evidencia al conductor de una camioneta que, aparentemente, por evitar el trancón de buses escolares, invadió el andén y cruzó en frente de una portería por donde habitualmente transitan niños. La peligrosa maniobra habría… pic.twitter.com/M3taNQz7ym — Minuto60 (@minuto60com) March 10, 2026

El video, viralizado por el portal Minuto 60, desató una ola de críticas contra la falta de cultura ciudadana. Entre los comentarios más destacados, los ciudadanos expresaron su hartazgo: “¿Por qué siempre es alguien en una Toyota Prado?“, cuestionaron internautas, reflejando el malestar generalizado ante este tipo de actos de intolerancia en la capital.

¿Cuánto vale la multa por conducir en zonas prohibidas en Bogotá?

Con el inicio del nuevo año, los conductores en la capital del país deben extremar precauciones para evitar sanciones que afecten significativamente su presupuesto. Una de las infracciones más comunes, pero también de las más costosas, es la D05, que penaliza a quienes transitan por lugares no autorizados.

Según lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito, para este 2026 la sanción económica por conducir en zonas prohibidas o invadir el paso peatonal (cebra) se fijó en 1’266.101 pesos. Este valor representa un incremento ajustado a las nuevas normativas financieras del país y aplica para todo tipo de vehículos automotores.

La normativa es clara al señalar que este comparendo no solo se limita a circular por vías restringidas, sino que incluye:

Transitar sobre aceras, plazas, vías peatonales o separadores.

Invadir las zonas destinadas exclusivamente al tránsito de peatones (cebras).

Conducir por bermas o canales exclusivos de transporte público sin autorización.

Además del golpe al bolsillo, las autoridades de tránsito recuerdan que esta infracción puede acarrear la inmovilización del vehículo, lo que sumaría costos adicionales por concepto de grúa y patios. Se recomienda a los ciudadanos respetar la señalización vial para garantizar la seguridad de los peatones y evitar estas altas multas.

