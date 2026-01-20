La Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó múltiples novedades viales este martes por la tarde en distintos puntos de la ciudad debido a las fuertes lluvias que se registran en varias localidades, complicando la movilidad en corredores clave.

Vea también: ¿Pico y placa para carros híbridos? Explican qué pasará con la medida en Bogotá

En el reporte más reciente, la entidad distrital señaló que en la autopista Norte con calle 215 (Suba, sentido norte-sur) hay encharcamiento e inundación por acumulación de agua en la vía.

Dicha situación ha reducido el flujo vehicular y causado problemas de tránsito en el sector.

[03:40 p.m.] #GestiónDelTráfico | Debido a las fuertes lluvias en Bogotá, se registra encharcamiento/inundación en la localidad de Suba, en la autopista Norte con calle 215, sentido norte-sur. pic.twitter.com/4U3261Y1Rx — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 20, 2026

Además, se registró un accidente en la localidad de Usme, en la avenida Caracas con autopista al Llano (Y de Yomasa), donde un bus zonal chocó con un motociclista.

La Secretaría indicó que unidades de la Secretaría de Movilidad han sido asignadas para atender la emergencia y regular el tráfico.

[03:15 p.m.] #MovilidadAhora | Se presenta siniestro vial en la localidad de Usme, entre bus zonal y motociclista en la Av. Caracas con autopista al Llano (Y de Yomasa). Se asigna unidad de @TransitoBta. pic.twitter.com/3TBkpEKROW — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 20, 2026

En Chapinero, las lluvias también derivaron en la caída de un árbol sobre la carrera Novena con calle 73, obligando al cierre de uno de los carriles de la calzada y activando la atención de los bomberos de Bogotá para retirar el obstáculo.

El paso se mantiene controlado por personal de tránsito y el Grupo Guía.

[03:06 p.m.] #GestiónDelTráfico | Se presenta novedad vial en la localidad de Chapinero, por caída de árbol en la carrera 9 con calle 73. 🚒Unidad de @BomberosBogota atiende la novedad.

❌Se tiene afectación de un carril de la calzada. Paso controlado.

🔵Grupo Guía en el punto. pic.twitter.com/GovMGZqHJR — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 20, 2026

Alerta por lluvia en varias localidades de Bogotá

De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá (Idiger), se registran lluvias en varias localidades de la capital, incluyendo Suba, Chapinero, Engativá, Los Mártires, Puente Aranda, Santa Fe, Teusaquillo y Usaquén, lo que coincide con el incremento de reportes de incidentes viales en las últimas horas.

🌩️ De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá @IDIGER, a esta hora llueve en: 🌧️Chapinero

🌧️Engativá

🌧️Los Mártires

🌧️Puente Aranda

🌧️Santa Fe

🌧️Suba

🌧️Teusaquillo

🌧️Usaquén pic.twitter.com/yyeqrZt9YQ — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 20, 2026

El pronóstico meteorológico de la ciudad indica que la probabilidad de lluvia es alta durante la tarde y noche de hoy, con condiciones que favorecen chubascos y aguaceros en varios sectores, por lo que las autoridades mantienen la recomendación de precaución al conducir.

