Momentos de máxima tensión se vivieron este miércoles en el sur de Bogotá, específicamente en la intersección de la Avenida NQS con calle 6, sentido sur-norte. Un joven, cuya identidad se mantiene bajo reserva, paralizó la operación del sistema Transmilenio y el tráfico vehicular al intentar lanzarse desde la parte alta de un puente peatonal de la troncal, según informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

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La tragedia fue evitada gracias a la rápida y empática reacción de varios ciudadanos que transitaban por el sector y miembros de la Policía. Según testigos, las personas se acercaron al joven y empezaron a hablarle, logrando retenerlo emocionalmente durante los minutos críticos mientras arribaban los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.

En una maniobra coordinada, los policías lograron sujetar al joven y subirlo de nuevo a la estructura del puente, poniéndolo fuera de peligro ante la mirada expectante de cientos de pasajeros. Tras el rescate, personal de la Alcaldía de Bogotá y equipos de respuesta en salud mental hicieron presencia en el sitio para brindarle asistencia psicológica inmediata y activar las rutas de apoyo necesarias.

Debido a la emergencia, la operación de Transmilenio en la troncal NQS se vio afectada durante varios minutos. Los buses articulados tuvieron que detener su marcha mientras se garantizaba la seguridad en la vía, lo que produjo un largo trancón que se extendió por varias estaciones del sistema. Hacia las 10:00 a.m., la movilidad empezó a normalizarse paulatinamente, aunque los retrasos en las frecuencias persistieron por un tiempo adicional.

Este incidente vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la salud mental en la capital. Las autoridades recordaron que en Bogotá está habilitada la “Línea 106”, un canal de escucha disponible las 24 horas del día para cualquier persona que se sienta en crisis o necesite orientación profesional.

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