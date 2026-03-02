Una violenta riña entre vendedores informales terminó en tragedia este fin de semana en el barrio Lombardía, en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá.

El hecho ocurrió en el sector de la avenida Ciudad de Cali con calle 145. De acuerdo con información divulgada inicialmente por la cuenta de Instagram ‘Gato Noticias Bogotá’, la confrontación se habría originado por una disputa relacionada con el uso de espacio público.

Según las versiones conocidas por ese medio digital, uno de los hombres se encontraba organizando su mercancía cuando comenzó una fuerte discusión con otro vendedor informal por el área de trabajo.

La pelea fue subiendo de tono y llamó la atención de transeúntes que se detuvieron a observar lo que ocurría. Minutos después, en medio de los insultos, ambos hombres habrían sacado cuchillos y empezaron a agredirse mutuamente.

El enfrentamiento dejó gravemente herido a un hombre, al parecer de aproximadamente 60 años, quien recibió una puñalada en el pecho. Aunque el otro involucrado también resultó herido y alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, según versiones preliminares, falleció poco después.

Las identidades de las víctimas aún no han sido confirmadas oficialmente. El caso quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que adelanta las labores correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Las autoridades buscan establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos y confirmar si, como indican las primeras versiones, la disputa por el espacio público fue el detonante de la tragedia.

