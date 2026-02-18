Un nuevo caso de intolerancia ha dado de qué hablar en Bogotá este miércoles 18 de febrero, luego de que dos vendedores informales se atacaran con machetes en plena calle del popular sector del 20 de Julio. La pelea quedó registrada en un video y las acciones fueron rechazadas por la ciudadanía.

El hecho lo expuso la concejala Cristina Calderón Restrepo en redes sociales, quien expresó su preocupación por la intolerancia y sobre cómo se ocupa el espacio público. La grabación mostró el momento en el que los dos implicados se atacan con armas blancas y, en más de una ocasión, estaban a punto de herirse. Sumado a ello, se escuchaban a varios testigos asustados, mientras otros observaban consternados.

Según un testigo que se escuchó en la grabación, el incidente ocurrió en inmediaciones de la sucursal del Banco Popular que queda a escasas cuadras de la tradicional iglesia del 20 de Julio y de la plaza de mercado del sector. Además, se dio a plena luz del día y en uno de los sectores comerciales más concurridos de la zona, por lo que el origen de la pelea estaría ligado a una disputa por el espacio público para usarse en ventas informales.

La cabildante del Nuevo Liberalismo confirmó que el video se lo enviaron habitantes del sector. “Lo que muestra es inaceptable: una pelea entre dos vendedores informales por el territorio, con machetes, en la calle, entre vecinos, comerciantes y familias”, dijo Calderón Restrepo.

“El espacio público no es propiedad de nadie. Organizar no es perseguir, es proteger”, sentenció la concejala.

