Dos conductores de taxi protagonizaron una violenta pelea con arma blanca en el sur de Bogotá, un hecho que quedó registrado en video y que ha causado múltiples reacciones en redes sociales. El incidente ocurrió en la tarde del domingo 8 de febrero en el barrio Madelena, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar.

De acuerdo con la grabación, difundida inicialmente por el portal Pasa en Bogotá, los dos hombres descendieron de sus vehículos y se enfrentaron con cuchillos en plena vía pública. La situación llamó la atención de transeúntes y vecinos del sector, quienes se detuvieron a observar el altercado. En las imágenes se aprecia cómo ambos intentan herirse en repetidas ocasiones; incluso, uno de ellos utilizó una maleta como escudo para protegerse de los ataques.

Uno de los aspectos que más impactó del hecho fue que uno de los taxistas llevaba a una mujer en el asiento del copiloto, lo que hace presumir que se trataría de una pasajera o de una persona cercana al conductor. A pesar del riesgo, la confrontación continuó durante varios segundos sin intervención inmediata de las autoridades.

#BOGOTÁ. ¡No paran los actos de intolerancia entre conductores! Hace pocos minutos, ciudadano grabó con su celular, el momento en que dos taxistas se enfrentan a cuchillo en el b/Madelena, loc/Ciudad Bolivar. Se desconocen las causas por la cual se inició la pelea. Por fortuna no… pic.twitter.com/8qZ7k5XhVL — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) February 8, 2026

El video muestra que, al final del enfrentamiento, ninguno de los dos hombres resultó herido. Posteriormente, el taxista que vestía una camiseta oscura regresó a su vehículo, pidió a la mujer que se subiera y abandonó el lugar. El otro conductor también se retiró del sitio.

Hasta el momento, no se conocen las causas que originaron la discusión ni si el caso fue reportado oficialmente a la Policía. Tras la publicación del video en la red social X, varios usuarios comentaron lo sucedido, con mensajes que cuestionaron el comportamiento de los conductores y la seguridad en el servicio de transporte público.

“Normal. Intercambio cultural a cuchillo entre dos ‘profesionales’ del volante, en Bogotá”, “así es ese gremio. Cuándo ven ustedes a los conductores de plataformas en un acto de desagravio entre ellos, nunca”, “qué podría salir mal, si tan solo son 2 taxistas que salen a trabajar con puñal en mano” y “todo taxista debería tener un título de tolerancia y buenos modales antes prestar un servicio público”, son algunos de los comentarios de los internautas en la publicación hecha en X por el portal Pasa en Bogotá.

¿Cómo puedo denunciar a un taxista en Bogotá?

En Bogotá, los ciudadanos que necesiten denunciar el mal comportamiento de un taxista cuentan con varios canales oficiales habilitados por las autoridades distritales. Uno de los principales es la línea 195, a través de la cual se pueden radicar quejas relacionadas con cobros indebidos, trato inadecuado, negación del servicio u otras irregularidades.

Otra opción es el portal web ‘Bogotá te Escucha’, donde los usuarios pueden registrar su denuncia de forma virtual. Para este trámite es necesario suministrar información como la placa del vehículo, la empresa a la que pertenece el taxi, la fecha y hora del incidente, así como una descripción del motivo del reporte.

Adicionalmente, las quejas también pueden presentarse ante la Superintendencia de Transporte, entidad encargada de la vigilancia del sector, o mediante la aplicación de taxis utilizada al momento del servicio, si esta cuenta con un módulo de atención al usuario. Estos mecanismos permiten hacer seguimiento a los casos reportados.

