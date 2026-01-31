La Alcaldía de Medellín informó que, a partir de este lunes 2 de febrero, entrarán en vigencia las nuevas tarifas del servicio público de taxi en la ciudad, aplicables a las modalidades básico, eléctrico y lujo, según lo dispuesto por la Secretaría de Movilidad.

El ajuste tarifario incluye cambios en el valor del banderazo, la carrera mínima, el tiempo de espera, la hora contratada y la tarifa al aeropuerto José María Córdova, de acuerdo con la modalidad del vehículo.

Tarifas de taxi 2026 en Medellín

Nuevas tarifas del taxi básico en Medellín:

Banderazo: $ 5.900.

Caída: $ 200 cada 82 metros.

Carrera mínima: $ 8.300.

Tiempo de espera: $ 300 por cada 60 segundos.

Hora contratada: $ 35.800.

Tarifa al aeropuerto: $ 132.000.

Nuevas tarifas del taxi eléctrico en Medellín:

Banderazo: $ 6.400.

Caída: $ 200 cada 82 metros.

Carrera mínima: $ 9.500.

Tiempo de espera: $ 350 por cada 60 segundos.

Hora contratada: $ 43.000.

Tarifa al aeropuerto: $ 134.100.

Nuevas tarifas del taxi de lujo en Medellín:

Banderazo: $ 8.500.

Caída: $ 200 cada 82 metros.

Carrera mínima: $ 12.100.

Tiempo de espera: $ 350 por cada 60 segundos.

Hora contratada: $ 49.200.

Tarifa al aeropuerto: $ 143.100.

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, explicó que la actualización de las tarifas se definió a partir de un estudio técnico de la canasta de costos operacionales, adelantado bajo la metodología del Ministerio de Transporte y socializado con representantes del gremio entre octubre y diciembre de 2025 y enero de 2026.

La Secretaría de Movilidad reiteró que, para aplicar los nuevos cobros, los vehículos deben tener el taxímetro debidamente calibrado en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) y portar de forma visible la calcomanía que certifica la legalidad de la tarifa.

Asimismo, se anunciaron controles en las vías para verificar el cumplimiento de la norma y prevenir cobros irregulares. A los usuarios se les recomendó revisar la calcomanía vigente, exigir el cobro por taxímetro según la modalidad del vehículo y reportar cualquier anomalía a la línea 123 o al Centro de Control de Movilidad (314 780 9574).

