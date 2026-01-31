La Alcaldía de Medellín informó que, a partir de este lunes 2 de febrero, entrarán en vigencia las nuevas tarifas del servicio público de taxi en la ciudad, aplicables a las modalidades básico, eléctrico y lujo, según lo dispuesto por la Secretaría de Movilidad.
El ajuste tarifario incluye cambios en el valor del banderazo, la carrera mínima, el tiempo de espera, la hora contratada y la tarifa al aeropuerto José María Córdova, de acuerdo con la modalidad del vehículo.
Tarifas de taxi 2026 en Medellín
Nuevas tarifas del taxi básico en Medellín:
- Banderazo: $ 5.900.
- Caída: $ 200 cada 82 metros.
- Carrera mínima: $ 8.300.
- Tiempo de espera: $ 300 por cada 60 segundos.
- Hora contratada: $ 35.800.
- Tarifa al aeropuerto: $ 132.000.
Nuevas tarifas del taxi eléctrico en Medellín:
- Banderazo: $ 6.400.
- Caída: $ 200 cada 82 metros.
- Carrera mínima: $ 9.500.
- Tiempo de espera: $ 350 por cada 60 segundos.
- Hora contratada: $ 43.000.
- Tarifa al aeropuerto: $ 134.100.
Nuevas tarifas del taxi de lujo en Medellín:
- Banderazo: $ 8.500.
- Caída: $ 200 cada 82 metros.
- Carrera mínima: $ 12.100.
- Tiempo de espera: $ 350 por cada 60 segundos.
- Hora contratada: $ 49.200.
- Tarifa al aeropuerto: $ 143.100.
El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, explicó que la actualización de las tarifas se definió a partir de un estudio técnico de la canasta de costos operacionales, adelantado bajo la metodología del Ministerio de Transporte y socializado con representantes del gremio entre octubre y diciembre de 2025 y enero de 2026.
La Secretaría de Movilidad reiteró que, para aplicar los nuevos cobros, los vehículos deben tener el taxímetro debidamente calibrado en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) y portar de forma visible la calcomanía que certifica la legalidad de la tarifa.
Asimismo, se anunciaron controles en las vías para verificar el cumplimiento de la norma y prevenir cobros irregulares. A los usuarios se les recomendó revisar la calcomanía vigente, exigir el cobro por taxímetro según la modalidad del vehículo y reportar cualquier anomalía a la línea 123 o al Centro de Control de Movilidad (314 780 9574).
