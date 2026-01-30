Un fuerte incendio se registró en la noche de este jueves en el peaje Bicentenario, ubicado en el kilómetro 6 de la vía que comunica a los municipios de Guaduas y Honda, entre Cundinamarca y Tolima.

La emergencia fue confirmada por Bomberos de Cundinamarca, que activó de inmediato a los organismos de socorro de la zona.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el fuego se habría originado por un vehículo que se movilizaba desde Guaduas hacia Honda y que, al parecer, presentó fallas mecánicas. Las llamas se propagaron rápidamente y terminaron afectando las casetas de recaudo del peaje.

🚨 #EMERGENCIA Carro se incendió dentro de los carriles del peaje Bicentenario, entre Honda y Guaduas, lo que ocasionó que toda la estructura resultara afectada. Según la delegación departamental, “Los organismos de socorro, liderados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de… pic.twitter.com/lZQyPKisO2 — Pulzo (@pulzo) January 31, 2026

La atención de la emergencia estuvo a cargo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guaduas, con el apoyo de unidades de Bomberos Voluntarios de Honda, quienes lograron primero el control del incendio y posteriormente su total liquidación, evitando una afectación mayor en la infraestructura y en la zona aledaña.

Según el reporte oficial, no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales como consecuencia del incendio. No obstante, como medida preventiva, la vía permanece cerrada mientras se evalúan las condiciones de seguridad del lugar.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre la reapertura del corredor vial.

