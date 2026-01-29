Una explosión de gran intensidad despertó a los habitantes de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, durante la madrugada de este jueves y derivó en un incendio de gran magnitud en una planta industrial, lo que obligó a activar un extenso operativo de emergencia, informó el diario El Clarín.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Le caen a Javier Milei por cantar con su novia en monumental ‘show’ mientras la Patagonia arde)

Según el reporte del medio argentino, el estallido se produjo a la 1:36 de la mañana en un depósito perteneciente a la empresa Otowil, dedicada a la producción y almacenamiento de artículos de belleza.

Lee También

El impacto de la explosión se sintió en distintos sectores de la zona, lo que provocó alarma entre los vecinos. De acuerdo con testimonios recogidos por El Clarín, varias personas reportaron vibraciones en sus viviendas segundos antes de que se hiciera visible el incendio.

Videos de la explosión en Buenos Aires

Con el paso de los minutos, comenzaron a difundirse en redes sociales registros audiovisuales que mostraban una columna de humo negro y llamas de considerable altura saliendo del predio afectado, lo que confirmó la gravedad del siniestro.

Se prendieron fuego las casas que estaban al lado de la fabrica de perfumes que exploto en San Fernando. Una noche para el horror. pic.twitter.com/JHksVZfNQO — AgusCABJ12 (@Agus12Blanco) January 29, 2026

Exploto otra fabrica de químicos en buenos aires En san fernando, revento un deposito de otowil, al lado de la fábrica sabores y fragancias pic.twitter.com/uh46u9nz3P — ElBuni (@therealbuni) January 29, 2026

New video captures the explosion in Tigre and San Fernando areas of Buenos Aires, Argentina. No word on casualties. https://t.co/O4ruvEydAl pic.twitter.com/FUHAyzTyqx — AZ Intel (@AZ_Intel_) January 29, 2026

El Clarín indicó que más de diez unidades de bomberos fueron desplegadas para contener el fuego y evitar que alcanzara construcciones cercanas, en una zona caracterizada por la presencia de viviendas y el tránsito ferroviario.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.