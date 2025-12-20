La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner fue internada este sábado en un sanatorio de Buenos Aires para practicarle de estudios médicos, luego de presentar una dolencia abdominal, según informó su equipo de prensa mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con la información divulgada, Kirchner fue trasladada al sanatorio Otamendi con autorización judicial, debido a que actualmente cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por corrupción en su residencia de la capital argentina.

🔵 Cristina Fernández de Kirchner fue internada en el sanatorio Otamendi, luego de que los medicos que la evaluaron en su domicilio autorizaran el traslado 📺 Lo viste en + Info Sábado pic.twitter.com/MCIVtPpzXO — La Nación Más (@lanacionmas) December 20, 2025

Qué pasó con Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner, de 72 años, gobernó Argentina durante dos periodos consecutivos entre 2007 y 2015 y posteriormente se desempeñó como vicepresidenta entre 2019 y 2023. En el presente año fue condenada a 6 años de prisión domiciliaria por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Hasta el momento, no se han entregado más detalles sobre los resultados de los estudios médicos ni sobre el tiempo que permanecerá internada.

